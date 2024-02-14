الملك يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي وزعيم الأقلية الديمقراطية وعددا من اللجان بالمجلس

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك: ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة.





الملك يؤكد رفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.





الملك: ضرورة تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.





الملك يؤكد أهمية دور وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الحيوية.





الملك: أهمية العمل بشكل فاعل لوقف تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية بغزة.





واشنطن 15 شباط (بترا)- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن، اليوم الأربعاء، لقاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في المجلس حكيم جيفريز.







كما عقد جلالته لقاءات منفصلة مع لجنتي الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب.

وتناولت اللقاءات، التي حضر بعضا منها جلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، تطورات الأوضاع في غزة، والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والولايات المتحدة.







وأكد جلالة الملك ضرورة العمل بشكل مكثف للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.







وشدد جلالته على أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واستدامتها، وتحرك المجتمع الدولي بهذا الخصوص، للحد من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.







وحذر جلالة الملك من استمرار الحرب على غزة، الذي سيكون كارثيا على المنطقة برمتها، ومن خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلي على رفح.







وأشار جلالته إلى أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدات الحيوية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة.







كما حذر جلالة الملك من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد جلالته التأكيد على رفض الأردن التام لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة تمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

وشدد جلالة الملك على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأكد جلالته الدور المهم والقيادي للولايات المتحدة في الدفع لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والولايات المتحدة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على توسيع مجالات التعاون تحقيقا لمصالحهما.

وأعرب جلالة الملك عن تقدير المملكة لدعم الولايات المتحدة المتواصل، خصوصا في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية.

وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

--(بترا)





ب ع/ع ط





























15/02/2024 00:25:16