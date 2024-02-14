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الاحتلال يعلن عن إصابة 15 عسكريا بمعارك غزة

2/14/2024 11:56:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء امس الأربعاء، إصابة 15 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي، بعد استقبال 5500 العام الماضي، ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
15/02/2024 00:13:22

MENAFN14022024000117011021ID1107854448

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