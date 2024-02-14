الاحتلال يعلن عن إصابة 15 عسكريا بمعارك غزة

الاحتلال يعلن عن إصابة 15 عسكريا بمعارك غزة
التاريخ
2/14/2024 11:56:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي مساء امس الأربعاء، إصابة 15 عسكريا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي، بعد استقبال 5500 العام الماضي، ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
15/02/2024 00:13:22
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