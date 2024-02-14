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صحة غزة تحذر من وضع كارثي بمجمع ناصر الطبي

2/14/2024 11:56:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 15 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية ما فاقم حالة الذعر بين المتواجدين فيه.
وأضاف القدرة، في تصريحات صحفية مساء امس اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي يطلب من ادارة المجمع إخلاء ما تبقي من النازحين فيه.
وقال إن أكثر من 1500 نازح ما زالوا داخل مجمع ناصر الطبي، كما أن 190 من كوادر مجمع ناصر الطبي و 299 من افراد عائلاتهم لا زالوا بداخله و 273 مريضا لا يستطيع الحركة و 327 مرافقا لا زالوا متواجدين في اقسام مجمع ناصر الطبي.
وأشار القدرة إلى أن من بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي 18 مريضا في العناية المركزة و 3 أطفال في الحضانة و 35 مريض غسيل كلى.
وقال إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتحتاج الى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي، كما أن هناك تكدس للنفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام وساحات المستشفى، ما ينذر بكارثة صحية.
وأشار إلى أن العدد التنازلي قد بدأ لتوقف المولدات الكهربائية خلال 72 ساعة على أقصى حد في مجمع ناصر الطبي.
قال إن الطعام قد نفذ لدى الطواقم والمرضى والنازحين في المجمع، مشيرا أن هناك نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة والعمليات والطوارئ والحضانة، مثلما أن هناك نقصا حادا بمياه الشرب ومياه النظافة الشخصية وغسيل الكلى نتيجة استهداف خزانات المياه وتعطلها وعدم القدرة على صيانتها.
وطالب القدرة جميع المؤسسات الدولية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي والمتواجدين فيه وتوفير الطعام وحليب الأطفال والدواء والوقود.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
15/02/2024 00:11:11

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