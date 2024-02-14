صحة غزة تحذر من وضع كارثي بمجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 15 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوضع في مجمع ناصر الطبي كارثي ومقلق للغاية ما فاقم حالة الذعر بين المتواجدين فيه.
وأضاف القدرة، في تصريحات صحفية مساء امس اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي يطلب من ادارة المجمع إخلاء ما تبقي من النازحين فيه.
وقال إن أكثر من 1500 نازح ما زالوا داخل مجمع ناصر الطبي، كما أن 190 من كوادر مجمع ناصر الطبي و 299 من افراد عائلاتهم لا زالوا بداخله و 273 مريضا لا يستطيع الحركة و 327 مرافقا لا زالوا متواجدين في اقسام مجمع ناصر الطبي.
وأشار القدرة إلى أن من بين المرضى المتواجدين في مجمع ناصر الطبي 18 مريضا في العناية المركزة و 3 أطفال في الحضانة و 35 مريض غسيل كلى.
وقال إن مياه الصرف الصحي تغمر قسم الطوارئ وتحتاج الى تنسيق لصيانة شبكة الصرف الصحي، كما أن هناك تكدس للنفايات الطبية وغير الطبية في الأقسام وساحات المستشفى، ما ينذر بكارثة صحية.
وأشار إلى أن العدد التنازلي قد بدأ لتوقف المولدات الكهربائية خلال 72 ساعة على أقصى حد في مجمع ناصر الطبي.
قال إن الطعام قد نفذ لدى الطواقم والمرضى والنازحين في المجمع، مشيرا أن هناك نقصا حادا في الأدوية والمستهلكات الطبية للعناية المركزة والعمليات والطوارئ والحضانة، مثلما أن هناك نقصا حادا بمياه الشرب ومياه النظافة الشخصية وغسيل الكلى نتيجة استهداف خزانات المياه وتعطلها وعدم القدرة على صيانتها.
وطالب القدرة جميع المؤسسات الدولية بالعمل الفوري على حماية مجمع ناصر الطبي والمتواجدين فيه وتوفير الطعام وحليب الأطفال والدواء والوقود.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
15/02/2024 00:11:11
MENAFN14022024000117011021ID1107854446
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