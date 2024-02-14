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كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز جديدة عديدة قبالة سواحلها الشرقية

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أمس صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.
وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن «قواتنا رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وتجري أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تحليلا مفصلا» لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.
وأضافت أنها «تعزز المراقبة واليقظة وتراقب من كثب أي إشارات أو أنشطة إضافية من كوريا الشمالية».
وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن سيئول «عدوها الرئيسي»، وأغلقت وكالات مخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، كما هددت بالحرب في حال حصول أدنى انتهاك لأراضيها.
كذلك، ضاعفت بيونغ يانغ اختبارات المعدات العسكرية، بما في ذلك اختبار ما وصفته بأنه «نظام أسلحة نووية تحت سطح البحر» وصاروخ باليستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

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