Thursday, 15 February 2024 08:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء دوامة التصعيد الخطيرة في اليمن

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس إلى التحرك «فورا» من أجل إنهاء «دوامة التصعيد الخطيرة» في اليمن في سياق متوتر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وشدد غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على ضرورة «إيجاد مخرج من دوامة التصعيد الخطيرة»، مطالبا بـ «خفض التصعيد على المستوى الإقليمي» وناقلا عن الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش دعوته «إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة».
وأضاف «يتعين على الأطراف اليمنية وقف التحريض العلني والامتناع عن استغلال الفرص العسكرية داخل اليمن»، متابعا «التصعيد في اليمن هو خيار مكلف للغاية سيدفع ثمنه اليمنيون بالمزيد من فقدان الأرواح وسبل العيش».
وتابع «خلال اتصالاتي الأخيرة، تلقيت ضمانات بأن جميع الأطراف تفضل الطريق نحو السلام»، مشيرا إلى وجود مؤشرات مثيرة للقلق على العديد من الخطوط الأمامية وزيادة «التهديدات العلنية باستئناف القتال».
وأكد غروندبرغ أن «اليمن ليس هامشا في التاريخ الإقليمي (...) لا يجب أن يقوض التصعيد الإقليمي الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار على المستوى الوطني في اليمن ودفع الرواتب في القطاع العام واستئناف صادرات النفط وإعادة فتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وعناصر أخرى تتضمنها المفاوضات».

MENAFN14022024000130011022ID1107854392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث