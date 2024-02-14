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الناتو يستعرض زيادة الإنفاق الدفاعي ردا على ترامب

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أمس أن 18 من أعضاء الحلف الـ 31 هم على مسار تحقيق الهدف المحدد للإنفاق الدفاعي، وذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتشجيع روسيا على مهاجمة دول الحلف المتخلفة عن سداد التزاماتها المالية.
وأثار ترامب، وهو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة، استياء بعد تصريحات قال فيها إنه لن يدافع عن أعضاء الحلف الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، وذلك في أعنف انتقادات له لـ «الناتو».
وعرض ستولتنبرغ تقديرات جديدة للانفاق الدفاعي، أظهرت أن عدد الدول المتوقع أن تحقق الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي ناتجها المحلي على الدفاع، سيصل إلى 18، بزيادة عن عددها العام الماضي (11).
وقال للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل «هذا عدد قياسي آخر ويزيد بست مرات عن 2014 عندما أوفى ثلاثة أعضاء في الحلف فقط بالهدف».
ولم يذكر الأمين العام للحلف الدول الأعضاء التي تفي بالتزامها.
لكن بشكل عام، قال إن الأعضاء الأوروبيين وكندا أضافوا أكثر من 600 مليار دولار إلى إنفاقهم الدفاعي منذ وضع الهدف المتمثل بإنفاق ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
وكرر ستولتنبرغ تحذيره لترامب بعدم «تقويض» ضمانة الأمن الجماعي لـ «الناتو»، والقائمة على أن يدافع جميع أعضاء الحلف عن أي عضو آخر إذا تعرض لهجوم.
وقال «لا نتركن مجالا لسوء التقدير أو سوء الفهم في موسكو بشأن استعدادنا والتزامنا، وتصميمنا على حماية أعضاء الحلف».

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