Thursday, 15 February 2024 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون يدعو نتنياهو لفتح كل المعابر وطريق بري مباشر من الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة «فتح ميناء أشدود وطريق بري مباشر من الأردن وكل المعابر» من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب ماكرون عن «معارضة فرنسا الصارمة لشنّ هجوم إسرائيلي على رفح»، لافتا إلى «الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار».

MENAFN14022024000130011022ID1107854390

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث