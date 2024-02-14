ماكرون يدعو نتنياهو لفتح كل المعابر وطريق بري مباشر من الأردن لإيصال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة «فتح ميناء أشدود وطريق بري مباشر من الأردن وكل المعابر» من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب ماكرون عن «معارضة فرنسا الصارمة لشنّ هجوم إسرائيلي على رفح»، لافتا إلى «الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار».
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