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انفجاران ناجمان عن عمل تخريبي يطولان شبكة الغاز في إيران

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت إيران إن انفجارين أحدثا أضرارا بشبكة توزيع الغاز في البلاد، واصفة الأمر بأنه عمل «تخريبي وإرهاب».
ولم يتسبب هذان الانفجاران في سقوط ضحايا لكنهما أديا إلى انقطاع إمدادات الغاز في 3 محافظات على الأقل بالبلاد.
ونقلت وكالة أنباء الطاقة الرسمية الإيرانية (شانا) عن مدير شركة الغاز الوطنية سعيد عقيلي قوله إن «هذا العمل التخريبي والإرهابي نفذ في موقعين».
وألحق التفجيران أضرارا بخطوط أنابيب الغاز قرب بلدتي بوروجين (جنوب غرب) وصفاشهر (جنوب).
من جهة أخرى، انطلقت في إيران حملة لانتخاب مجلس خبراء القيادة في الأول من مارس المقبل. وتناط بهذا المجلس مسؤولية اختيار المرشد الأعلى الذي تعد سلطته الأعلى في البلاد. وقالت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا»: «بدأت الحملة الانتخابية لمجلس خبراء القيادة السادس وستستمر 15 يوما».
وستجرى هذه الانتخابات بالاقتراع العام في اليوم نفسه الذي تجرى فيه الانتخابات التشريعية، والتي تبدأ حملتها رسميا قبل أسبوع من إجرائها.

MENAFN14022024000130011022ID1107854389

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