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وزير الدفاع الإندونيسي يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، بعدما أشارت النتائج الأولية إلى أنه في طريقه ليصبح رئيس أكبر قوة اقتصادية في جنوب شرق آسيا.
ولن تصدر النتائج الرسمية حتى الشهر المقبل لكن مراكز استطلاع تعترف بها الحكومة جمعت عينات من الأصوات في مراكز الاقتراع للقيام بعمليات «فرز سريعة» سبق أن ثبتت صحتها، أشارت إلى نيل سوبيانتو أكثر من 55% من الأصوات، بعد فرز معظم الأصوات ضمن العينة.
وقال سوبيانتو أمام حشد في وسط جاكرتا أمس: «في جميع الحسابات والاستطلاعات.. تظهر الأرقام فوز برابوو - جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين»، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا.
وأظهرت النتائج الأولية بأن سوبيانتو يتجه لنيل الأغلبية متفوقا على خصميه أنيس باسويدان وغنجار برانوو ما يعني أنه لن يضطر لخوض جولة ثانية كان يمكن أن تجرى في يونيو المقبل.
ويحتاج سوبيانتو للفوز بأكثر من 50% من إجمالي الأصوات وبـ 5 صناديق الاقتراع على الأقل في أكثر من نصف المقاطعات البالغ عددها 38 لضمان الظفر بمنصب الرئيس.
ورغم إعلانه الفوز فإنه أكد أنه سينتظر صدور «النتيجة الرسمية» عن لجنة الانتخابات.

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