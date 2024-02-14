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مواجهة جمهورية ـ ديموقراطية النواب الأميركي يحيل وزير الأمن الداخلي للمحاكمة من أجل عزله

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجه الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي اتهاما لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالوه الى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله، معتبرين أنه تسبب بأزمة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس بايدن بـ «غير الدستورية».
وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 150 عاما يتخذ البرلمان قرارا كهذا في حق وزير، إلا ان عزله يبقى غير مرجح نظرا إلى الغالبية التي يتمتع بها الديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
وسبق للجمهوريين أن حاولوا قبل أسبوع توجيه الاتهام إلى الوزير ذاته إلا انهم فشلوا في جمع الأصوات اللازمة.
لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يستسلم لهذه الهزيمة المهينة، بل واصل التصويب على الوزير البالغ من العمر 64 عاما والذي اتهمه بأنه «مهندس كارثة» الهجرة.
وفي المقابل، سارع الرئيس جو بايدن إلى التنديد بما حصل، معتبرا أنه «عمل حزبي استهدف خادما أمينا للدولة».
وأضاف الرئيس الديموقراطي «بدلا من تنظيم مهازل كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين يهتمون حقا بالحدود أن يطلبوا من الكونغرس مزيدا من الموارد وتعزيز أمن الحدود».
ووصف بايدن المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنها «غير دستورية».
لكن فرص عزل أليخاندرو مايوركاس بموجب هذا المسعى ضئيلة جدا، إلا ان المسألة تشكل معضلة لبايدن قبل أقل من تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.
ويتهم الجمهوريون، وغالبيتهم مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الديموقراطي بالسماح بحصول «اجتياح» للبلاد مع توقيف عدد قياسي من المهاجرين عند الحدود وقد بلغ 302 ألف في ديسمبر الماضي.
ويتهم الديموقراطيون الجمهوريين بجعل الوزير كبش محرقة في خضم سنة انتخابية.
وفرضت الهجرة نفسها موضوعا رئيسيا في حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024 والتي يرجح أن يتواجه فيها بايدن وخصمه الجمهوري دونالد ترامب.
ورفض مايوركاس مرات عدة الاتهامات الجمهورية، معتبرا أن مسعى إقالته «يشكل مضيعة للوقت ولأموال المكلفين».
وتعود آخر إدانة لوزير من جانب الكونغرس إلى العام 1876، وقد استقال يومها وزير الحرب وليام بلكناب المتهم بالفساد من منصبه قبل انتهاء عملية العزل.
وينص الدستور الاميركي على أن الكونغرس يمكنه عزل وزير أو قضاة فيدراليين بتهمة «الخيانة والفساد وجرائم أخرى رئيسية».
وتحصل هذه الإجراءات على مرحلتين، اذ يتوجب على مجلس النواب أن يقر بغالبية بسيطة البيان الاتهامي الذي يفصل المآخذ على الوزير، وهذا ما حصل مع وزير الامن الداخلي حتى الآن، حيث أقر الاتهام الموجه إليه بتأييد 214 نائبا ومعارضة 213.
ووجه المجلس للوزير الديموقراطي تهمتين هما «الرفض المتعمد والمنهجي» لتطبيق قانون الهجرة و«انتهاك ثقة الرأي العام».
وأحال مجلس النواب الوزير إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، حيث الغالبية للديموقراطيين الذين سيبرئون على الأرجح مايوركاس.
وفي ختام المناقشات، سيصوت أعضاء مجلس الشيوخ المئة على كل بند من بنود البيان الاتهامي، وينبغي الحصول على غالبية الثلثين لإدانته وعندها يأتي العزل تلقائيا ومبرما.
وفي حال لم يحصل ذلك، سيبرئ أليخاندرو مايوركاس فورا وهو أمر مرجح جدا بسب الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ.
من جهة أخرى، فاز مرشح الحزب الديموقراطي بمقعد في مجلس النواب الفيدرالي ليحل مكان نائب جمهوري عن دائرة في نيويورك طرد من الكونغرس بسبب سلسلة من الأكاذيب.
ومع فوز الديموقراطي توم سوازي في مواجهة الجمهورية مازي فيليب على ما أظهرت توقعات محطتي «سي إن إن» و«إن بي سي» التلفزيونيتين، قلص حزب الرئيس بايدن غالبية الجمهوريين الضئيلة أصلا في المجلس.
وكان الجمهوريون يتمتعون بـ 219 مقعدا في مقابل 212 للديموقراطيين قبل هذا الاقتراع الفرعي الذي جاء على بعد تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد جزء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وفي هذه الدائرة الانتخابية التي تضم منطقتي كوينز وناسو على جزيرة لونغ أيلاند، سيحل توم سوازي الذي كان نائبا بين العامين 2016 و2022 محل الجمهوري جورج سانتوس حتى الانتخابات المقبلة في نوفمبر 2024.

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