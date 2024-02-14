Thursday, 15 February 2024 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة وإسرائيل تطرد الآلاف من خان يونس

2/14/2024 11:40:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتواصل المفاوضـــات والضغـــوط الديبلوماسية للتوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، فيما يواجه نحو مليون ونصف المليون من المدنيين خطر تنفيذ هجوم على مدينة رفح التي تشكل ملاذهم الأخير مع ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب. ويجري وفد من «حماس»، برئاسة مسؤول المكتب السياسي للحركة خليل الحية، مباحثات مع رئيسي الاستخبارات المصرية والقطرية حول الهدنة المرتقبة، حسبما أفاد مصدر مسؤول لوكالة «فرانس برس».
يأتي ذلك بعد مغادرة وفد استخباراتي اسرائيلي للقاهرة، عقب اجرائه محادثات مماثلة حول الهدنة ذاتها، مع كل من: مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.
واتسمت أجواء هذه المباحثات بـ «الإيجابية»، بحسب مسؤول مصري رفيع المستوى، أكد في الوقت ذاته أن المفاوضات حول الهدنة الجديدة «ستستمر خلال الأيام المقبلة».
وقال مسؤول في «حماس» لوكالة «فرانس برس» ـ طالبا عدم نشر اسمه ـ إن الحركة «منفتحة على فكرة مناقشة أي مبادرة لوقف العدوان والحرب». وأضاف أن «حماس وبقية الفصائل الفلسطينية تنتظر النتائج النهائية لمحادثات القاهرة».
وفي السياق، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من واشنطن «نعمل بشكل مكثف مع مصر وقطر بشأن مقترح للإفراج عن الرهائن»، فيما حضت الصين إسرائيل على وقف عمليتها العسكرية في رفح «في أقرب وقت ممكن»، محذرة من «كارثة إنسانية» في حال تواصل القتال.
بدوره، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة «حماس» إلى أن تنجز بسرعة صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب «كارثة أخرى».
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن عباس قوله «نطالب حركة حماس بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا».
وفي هذه الأثناء، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن إسرائيل ستقترح إنشاء 15 مخيما يضم كلا منها 25 ألف خيمة في جنوب غرب غزة، كجزء من خطة إخلاء المدنيين بالقطاع.
من جهته، حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح «يمكن أن تؤدي إلى مجزرة في غزة»، داعيا إسرائيل إلى عدم «الاستمرار في تجاهل» نداءات المجتمع الدولي.
وأشار إلى تحذيرات المجتمع الدولي من العواقب الخطيرة للغزو البري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قائلا إنه لا يمكن أن تستمر الحكومة الإسرائيلية في تجاهل هذه الدعوات. وتابع موضحا أن الناس في رفح وبقية أنحاء غزة ليسوا سوى ضحايا لاعتداء لا مثيل له في شدته ووحشيته ونطاقه.
وفي معرض تأكيده على أن العاملين الإنسانيين يبذلون ما يبدو مستحيلا لأكثر من 4 أشهر لمساعدة المحتاجين، حذر «أننا نفتقر إلى ضمانات السلامة، وإمدادات الإغاثة وقدرة العاملين التي تبقى هذه العملية قائمة».
وفي اليوم الـ 131 من الحرب، طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين من مستشفى ناصر المحاصر بمدينة خان يونس، ونفذت قصفا مكثفا على مناطق بوسط وجنوبي غزة مما أسفر عن شهداء وجرحى، بعد أن ارتكبت 11 مجزرة جديدة خلال 24 ساعة، بينما واصلت المقاومة الفلسطينية الاشتباك مع الجيش الإسرائيلي في عدة محاور بالقطاع.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» بأن 104 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية جديدة على رفح، معظمهم من النساء والأطفال.
واعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 28576 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 68291 منذ بدء الحرب.
في الغضون، طلبت إسبانيا وإيرلندا من بروكسل التحقيق «بشكل عاجل» من احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر منصة «إكس».
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي أمس «نظرا إلى الوضع الحرج في رفح»، أرسلت الحكومتان الإسبانية والإيرلندية رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلبان فيها منها إجراء تحقيق «عاجل فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها احترام حقوق الإنسان في غزة».
إلى ذلك، توجه نحو مئة من أقارب الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة إلى لاهاي لتقديم شكوى ضد حركة «حماس» أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، حسبما أعلن ممثلون عنهم.

MENAFN14022024000130011022ID1107854386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث