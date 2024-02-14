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نبيلة العلي: البطولات الدولية ترفع المستوى الفني للفروسية

2/14/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الحكمة الكويتية الدولية نبيلة العلي، أن استضافة الكويت لبطولات دولية فئة النجمتين والثلاث نجوم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية في الفترة الحالية والنجاح الكبير الذي حققه القطاع الخاص في دعم رياضة الفروسية بصفة عامة وفروسية قفز الحواجز بصورة خاصة في السنوات الأخيرة ساهم في رفع المستوى الفني للفرسان والفارسات.
وأضافت العلي أن تنظيم بنك الكويت الدولي لبطولة «KIB ذا ستاديوم» الدولية بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات يمثلون الدول الأوروبية والخليج على شاطئ المارينا أثبت أن القطاع الخاص قادر على تنظيم بطولات دولية كبيرة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
وقالت العلي إن البطولة الدولية شهدت حضور شخصيات رياضية مهمة من خارج الكويت وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله الذي أثنى على حسن التنظيم ونجاح الفعاليات.
يذكر أن الفارس الدولي السعودي عبدالله الشربتلي فاز بلقب شوط الجائزة الكبرى في البطولتين الدوليين الماضيين، وستكون المنافسة قوية في البطولة الدولية الثالثة.
وتتواصل اليوم منافسات البطولة الدولية الثالثة في شاطئ المارينا بإقامة ثلاثة أشواط على ارتفاعات 120 و130 و140 سم، وتستكمل الجمعة بثلاثة أشواط على ارتفاعات 110 و120 و135 و140، ويسدل الستار على منافسات البطولة السبت المقبل الذي سيشهد منافسة قوية للفوز بشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم.

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