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((نقابة الخبراء)) اختتمت بطولة ناصر المطيري لكرة القدم

2/14/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
اختتمت منافسات بطولة المغفور له ناصر عايد المطيري لكرة القدم، التي اقامتها نقابة الخبراء في ملعب جمعية المحامين الكويتية، وقد توج فريق حامل اللقب بلقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق ينوا.
وسلم رئيس نقابة الخبراء الخبير محمد راشد العازمي واخوان الفقيد وابناؤه كأس البطولة للفريق الفائز.
وذكر نائب رئيس نقابة الخبراء الخبير سالم الظفيري أن البطولة سادها جو من التنافس والحماسة وروح الزمالة العالية، مؤكدا ان البطولة تميزت بمشاركة العديد من الفرق من منتسبي نقابة الخبراء.
وأكد الظفيري ان هدفنا من إقامة مثل هذه الانشطة هو استمرار التواصل بين الزملاء بإقامة فعاليات رياضية اجتماعية يكون لها دور كبير في تخفيف ضغوطات العمل والتواصل بين الزملاء.

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