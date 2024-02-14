Thursday, 15 February 2024 08:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسمياً.. جوليان مدرباً لـ ((طائرة الأزرق))

2/14/2024 11:40:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن التوقيع رسميا مع المدرب الأرجنتيني جوليان الفاريز لتسلم دفة قيادة المنتخب الوطني الأول بعقد يمتد لموسم واحد.
ويملك المدرب الأرجنتيني جوليان بسيرة ذاتية مميزة وخبرة في الملاعب المحلية، حيث سبق له تدريب فريقي برقان والقادسية وحقق معهما نتائج إيجابية. وتأتي خطة الاتحاد في التعاقد مع الأرجنتيني لتدعيم الجهاز الفني بمدرب قريب من اللاعبين للعمل معهم على الوصول إلى أفضل المستويات الفنية واعتلاء المنصات في مختلف المنافسات الدولية.
إلى ذلك، توج نادي سلوى الصباح للكرة الطائرة بالمركز الثاني في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة بعد خسارة النهائي امام فريق سبورتنغ المصري بثلاثية نظيفة. وتم تكريم الفريق بحضور رئيسة لجنة تكافؤ الفرص في اتحاد اللجان الأولمبية العربية الشيخة حياة آل خليفة، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات.

MENAFN14022024000130011022ID1107854383

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث