خيطان يتوج ببطولة التنس تحت 16 سنة

(MENAFN
- Al-Anbaa) اختتمت أول من أمس بطولة اتحاد التنس تحت 16 سنة، على ملاعب نادي اليرموك، حضر المباراة النهائية وشارك في تتويج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك مدير التنس بالنادي حسين الغريب، ونائب رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب وعدد من المشرفين والمدربين بالأندية وأولياء أمور اللاعبين.
وفي المباراة النهائية للفردي، فاز لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان عمر محجوب 2-1، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن عبداللطيف (اليرموك) وأحمد الحميدان (خيطان).
وفي المباراة النهائية للزوجي، تغلب ثنائي اليرموك محمد العوضي وعبدالرحمن عبداللطيف على ثنائي خيطان أحمد الحميدان وخالد المطيري 2-0، وفي المركز الثالث جاء ثنائي خيطان عمر محجوب وعبدالله دهراب وثنائي الكويت مساعد مدوه ومحمد قلي.
وفي الترتيب النهائي للأندية جاء في المركز الأول خيطان برصيد 312 نقطة، وفي المركز الثاني اليرموك برصيد 287 نقطة، وفي المركز الثالث الكويت برصيد 156 نقطة، وفي المركز الرابع الصليبخات برصيد 30 نقطة. أدار البطولة الحكم الدولي علي المطيري كحكم عام وساعده مجموعة من حكام اتحاد التنس.
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