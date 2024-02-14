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خيطان يتوج ببطولة التنس تحت 16 سنة

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت أول من أمس بطولة اتحاد التنس تحت 16 سنة، على ملاعب نادي اليرموك، حضر المباراة النهائية وشارك في تتويج الفائزين نائب رئيس مجلس إدارة نادي اليرموك مدير التنس بالنادي حسين الغريب، ونائب رئيس اتحاد التنس عبدالرضا الغريب وعدد من المشرفين والمدربين بالأندية وأولياء أمور اللاعبين.
وفي المباراة النهائية للفردي، فاز لاعب اليرموك محمد العوضي على لاعب خيطان عمر محجوب 2-1، وجاء في المركز الثالث عبدالرحمن عبداللطيف (اليرموك) وأحمد الحميدان (خيطان).
وفي المباراة النهائية للزوجي، تغلب ثنائي اليرموك محمد العوضي وعبدالرحمن عبداللطيف على ثنائي خيطان أحمد الحميدان وخالد المطيري 2-0، وفي المركز الثالث جاء ثنائي خيطان عمر محجوب وعبدالله دهراب وثنائي الكويت مساعد مدوه ومحمد قلي.
وفي الترتيب النهائي للأندية جاء في المركز الأول خيطان برصيد 312 نقطة، وفي المركز الثاني اليرموك برصيد 287 نقطة، وفي المركز الثالث الكويت برصيد 156 نقطة، وفي المركز الرابع الصليبخات برصيد 30 نقطة. أدار البطولة الحكم الدولي علي المطيري كحكم عام وساعده مجموعة من حكام اتحاد التنس.

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