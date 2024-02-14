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ختام دوري ((سلة)) بنك وربة اليوم

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية الذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ضمن إستراتيجية «مواهبنا في مدارسنا 2021-2026»، إذ تستضيف صالة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا المباراة النهائية التي تجمع منطقة الأحمدي التعليمية مع إدارة التعليم الخاص B لتحديد بطل الدوري، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما بعد الفوز على حولي ومبارك الكبير، حيث شارك في المنافسات 8 فرق تم تقسيمه إلى مجموعتين تأهل حولي ومبارك الكبير عن المجموعة الأولى، التعليم الخاص والأحمد عن المجموعة الثانية ليتم تنظيم دوري «الدور قبل النهائي» من دور واحد، وتعد المباراة النهائية تكرار لمباراة الافتتاح، حيث حقق التعليم الخاص B الفوز على الأحمدي 26-22، ويسبق المباراة الختامية لقاء تحديد صاحب المركز الثالث والذي سيجمع حولي مع مبارك الكبير.
وقدم رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الشكر لجامعة الخليج على استضافتها النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة بنين مع تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الدوري بجانب تقديم منحة تعليمية مجانية لأفضل اثنين لاعبين في الدوري، وقال: «ما قدمته جامعة الخليج يعد دعما معنويا كبيرا للاعبين لتقديم مستويات متميزة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النسخة الأولى شهدت منافسة قوية بين جميع الفرق المشاركة سواء في دور المجموعات أو دوري الدوري قبل النهائي لتحديد بطل النسخة الأولى».
من ناحية أخرى، اعتلى منتخب منطقة العاصمة التعليمية صدارة المجموعة الثانية بتحقيق الفوز 5-2 على الإدارة العامة للتعليم الخاص ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري بنك وربة لكرة القدم العشبي للمرحلة الثانوية، بينما نجح منتخب منطقة الأحمدي في إحراز فوز كبير على منتخب منطقة مبارك الكبير 4-1.

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