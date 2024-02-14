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الهلال والاتحاد في مهمة آسيوية

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الرياض - خالد المصيبيح
يلتقي مساء اليوم في الساعة الخامسة بتوقيت الكويت فريق الاتحاد السعودي مع نافباخور الأوزبكي في لقاء الذهاب ضمن مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية الآسيوية، ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الخامس بالدوري السعودي، وقد اختلف كثيرا عن اتحاد الموسم الماضي الذي حقق فيه اللقب، إلا انه تصدر مجموعته الآسيوية ويواجه اليوم صاحب المركز الثاني في المجموعة التي لعب فيها الهلال، لذلك على جالاردو مدرب الاتحاد العودة للقاءي الهلال مع الفريق الأوزبكي للاطلاع على إمكانات مستضيفه اليوم.
وفي الثامنة، يلتقي الهلال فريق أصفهان الإيراني ثاني المجموعة التي لعب فيها الاتحاد، إلا أن الهلال يعيش أفضل حالاته ويتبقى فقط أمام مدربه البرتغالي خيسوس اختيار الخمسة لاعبين غير المحليين من أصل ثمانية موجودين لديه.
من جهة أخرى، وبعد غياب 45 يوما يعود اليوم الدوري السعودي لنشاطه من خلال لقاءين، حيث يحل التعاون الرابع ضيفا على أبها الـ 17 ولا يزال الفريق المستضيف مهددا بالهبوط عطفا على نقاطه الـ 14 ومركزه قبل الأخير لذلك ليس أمامه سوى الفوز.
وفي الدمام، يحل الاتفاق الثامن ضيفا على الخليج العاشر وتفصل بينهما ثلاث نقاط فقط، إلا أن الاتفاق رمم صفوفه بتعاقدات أجنبية ومحلية كلاعب النصر السابق العاجي سيكو فوفانا ولاعب التعاون ميتران ولاعبي النصر عبدالله مادو وخالد الغنام، فيما يعتبر الخليج احد ابرز مفاجآت الدوري السعودي في قسمه الأول.

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