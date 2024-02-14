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العلي ضمن القائمة الأولية لكأس العالم

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم حكمنا الدولي أحمد العلي ضمن قائمة أولية لحكام آسيا المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. وضمت القائمة الآسيوية 16 حكما من حكام النخبة من بينهم العلي. ويعتبر اختيار العلي تأكيدا على الثقة الآسيوية التي حظي بها بعد إدارته أربع مباريات كحكم للساحة في كأس آسيا التي اختتمت في قطر مؤخرا.
من جهة أخرى، أكد اتحاد الكرة في بيان له أنه تابع ورصد ما تم تداوله من لقاءات مع الجماهير وبالأخص فئة الأطفال خلال المباراة التي جمعت العربي مع القادسية في نصف نهائي كأس سمو، ‏ولوحظ أن مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد عمل لقاءات من داخل المدرجات تدعو لترسيخ روح التعصب لدى الأطفال، وهو أمر غير مقبول ويعد انتهاكا لبراءة الأطفال، مما يضع كامل المسؤولية على عاتق الجهة الإعلامية التي سمحت بنشر مثل هذه المواد ومن قام بالترويج لها أو إعادة نشرها. ودعا اتحاد الكرة كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومنتسبيها للامتناع عن هذا السلوك الذي يخالف قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015، كما أكد الاتحاد أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة التي تسهم في نشر التعصب الرياضي، من خلال مسؤوليته في ترسيخ الروح الرياضية والتسامح وتقبل الآخر.
‏إلى ذلك، وضمن نشاط الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي بالتعاون مع الاتحاد الدولي «فيفا»، انطلق أمس برنامج كرة القدم للمدارس (F4S)، الذي تضمن ورشة عمل أقيمت في اللجنة الأولمبية الكويتية، أدارها ممثلا الاتحاد الدولي أنتونيو سانشيز من أسبانيا والبيرتو جياكوميني من إيطاليا بمشاركة 40 معلما ومعلمة (تربية بدنية) من وزارة التربية ممثلة بالاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي. ‏ويستمر البرنامج حتى اليوم، ويتضمن محاضرات نظرية وعملية عن كيفية استخدام البرنامج عن طريق الموبايل وتطبيق التدريبات في الملعب.

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