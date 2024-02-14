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السعودية تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس استضافة المملكة جولتين من بطولة العالم للبلياردو وبطولة الماسترز للسنوكر انطلاقا من العام الحالي 2024 ولمدة 10 سنوات بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين.
وذكرت الوزارة في بيان أنه بموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر د.ناصر الشمري ورئيس مجلس إدارة ماتش روم سبورت إيدي هيرن، ستحتضن المملكة بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في الفترة من 3 حتى 8 يونيو 2024 في الصالات الرياضية بجدة بمجموع جوائز قياسية تبلغ 600 ألف دولار.
وسيشارك في المنافسة على البطولة نخبة من لاعبي البلياردو بمن فيهم بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 5 مرات وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.
وستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر في مدينة الرياض بمشاركة محترفي اللعبة في العالم حيث ستصبح رسميا (البطولة الرابعة الكبرى) بتقديمها جوائز تبلغ مليوني جنيه إسترليني (2.525 مليون دولار)، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.
ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر حدثا عالميا مفتوحا للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعبا بالإضافة إلى 6 محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

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