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3 ميداليات لـ ((قوى المعاقين)) في دبي

2/14/2024 11:40:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى للمعاقين 3 ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) في انطلاق بطولة فزاع الدولية الـ 15 لألعاب القوى للمعاقين (الجائزة الكبرى) التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة يمثلون 74 دولة وتستمر 3 أيام.
وقال رئيس الوفد المشارك في البطولة نائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين ناصر العجمي إن حصاد هذه الميداليات جاء بعد تتويج اللاعب أحمد المطيري بالميدالية الذهبية في منافسات 100 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (اف 33). وفيصل سرور بالميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة لفئة (أف 42)، فيما تمكن فيصل الراجحي من نيل البرونزية بعد أن جاء ثالثا في سباق 1500 متر عدو على الكراسي المتحركة لفئة (تي 54).
وذكر أن هذه الإنجازات المتميزة في البطولة تأتي استكمالا لانتصارات رياضة المعاقين الكويتية والتي كان آخرها الفوز بـ 17 ميدالية ضمن ملتقى الشارقة الدولي الـ 12 الذي اختتم قبل أسبوع، مشيدا بالجهود المخلصة للاعبين الكويتيين.
ولفت العجمي إلى أن النادي برئاسة شافي الهاجري حريص على إشراك لاعبيه في مثل هذه الملتقيات الرياضية الدولية لصقل مهاراتهم وإكسابهم الخبرات المهمة، لاسيما أنه مقبل على المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الصيف المقبل.

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