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((يد)) الساحل والفحيحيل يواجهان السالمية وخيطان

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام لكرة اليد، حيث يلتقي في الـ 5.00 مساء السالمية (نقطتين) مع الساحل (بلا رصيد) فيما يتواجه في الـ 7.00 خيطان (نقطتين) مع الفحيحيل بالرصيد نفسه.
ففي المباراة الأولى تميل كفتها إلى فوز السالمية الذي حقق الانتصار في الجولة الأولى بصعوبة بالغة على حساب اليرموك بنتيجة 30-29، إذ يسعى «السماوي» اليوم للظهور بصورة مرضية وحصد نقطتين تضمنان له الاستمرار في المنافسة على التأهل إلى الدوري الممتاز، بينما الساحل لم يكن على ما يرام في الجولة الأولى وخسر من خيطان 30-40، ورغم أن الأرقام تشير إلى قوته الهجومية إلا أنها في الوقت ذاته تشير إلى هشاشة الشق الدفاعي للفريق.
أما المواجهة الثانية، فالفحيحيل يسعى الى مواصلة انتصاراته من خلال بوابة خيطان، وكان «الأحمر» قد ظهر بصورة مقنعة في المباراة الأولى وحقق فوزا كبيرا على التضامن 28-14 ويتطلع لتكرار الفوز أمام خيطان الصعب، والذي يسعى بدوره لعلاج الخلل الدفاعي الذي طرأ على الفريق في الجولة الماضية واستقبل من خلاله 30 هدفا، ويزيد من القوة الهجومية والتي نجحت في تسجيل 40 هدفا أمام الساحل.
إلى ذلك، أجلت مباريات برقان حيث غادر إلى الفريق أمس إلى المنامة للدخول في معسكر خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس التي ستقام في الدوحة بضيافة العربي القطري في 25 الجاري.
إلى ذلك، قامت اللجنة الفنية باتحاد كرة اليد بتكرم مدرب الحراس الوطني ومنتخب البرازيل علي الخضر بعد حصوله مع المنتخب البرازيلي على بطولة أميركا الجنوبية والتأهل إلى كأس العالم.

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