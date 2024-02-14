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((سلة)) كاظمة يتأهل ثانياً في ((السوبرليغ))

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة على نظيره الشمال القطري 119-62 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ختام المرحلة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الآسيوي (السوبرليغ) لغرب آسيا عن منطقة الخليج، ليرفع «البرتقالي» رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما حل الشمال في المركز الرابع والأخير برصيد 6 نقاط.
وفي مواجهة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تفوق المنامة البحريني على ضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي 78-74، ليبسط سيطرته على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما حل الفريق الإماراتي بالمركز الثالث بـ 9 نقاط وبفارق التسجيل عن كاظمة. وبحسب نظام البطولة، فإن الكويت والمنامة قد ضمنا مقعديهما في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي كاظمة ثاني المجموعة الثانية مع الريان القطري ثالث المجموعة الأولى، ويواجه المحرق البحريني ثاني المجموعة الأولى شباب أهلي دبي الإماراتي ثالث المجموعة الثانية، ليتأهل الفائزان إلى نصف النهائي وملاقاة الكويت والمنامة تواليا.
وبالعودة إلى المباراة، بسط كاظمة أفضلية واضحة على مجرياتها منذ البداية وحتى انتهاء الشوط الرابع، ولم يترك لضيفه الإماراتي فرصة لمجاراته، وقد تألق الأميركي كلينت تشابمان في صفوف الفائز بتسجيله 26 نقطة، واستحواذه على 19 كرة مرتدة (ريباوند).

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