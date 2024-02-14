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ماتروك: النقطة عادلة لخيطان وكاظمة

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أكد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان، الروماني فلورين ماتروك، أن التعادل السلبي مع كاظمة في الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز، نتيجة عادلة بين الطرفين قياسا إلى ما قدماه خلال الدقائق الـ 90. ولفت ماتروك إلى أنه توقع صعوبة المباراة قبل بدايتها بسبب أهمية الفوز بالنسبة للفريقين كونهما تحت الضغط لتفادي التعثر، مشيرا إلى أنه فضل عدم الخسارة، لذلك اختار تأمين الدفاع عبر إغلاق المساحات ومحاولة اصطياد المنافس عبر الهجمات المرتدة وهو ما لم يتم.

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