ماتروك: النقطة عادلة لخيطان وكاظمة
التاريخ
2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
أكد مدرب فريق الكرة بنادي خيطان، الروماني فلورين ماتروك، أن التعادل السلبي مع كاظمة في الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز، نتيجة عادلة بين الطرفين قياسا إلى ما قدماه خلال الدقائق الـ 90. ولفت ماتروك إلى أنه توقع صعوبة المباراة قبل بدايتها بسبب أهمية الفوز بالنسبة للفريقين كونهما تحت الضغط لتفادي التعثر، مشيرا إلى أنه فضل عدم الخسارة، لذلك اختار تأمين الدفاع عبر إغلاق المساحات ومحاولة اصطياد المنافس عبر الهجمات المرتدة وهو ما لم يتم.
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