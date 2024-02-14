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عقلة: مجرد 3 نقاط.. وغنام جدد مع ((الأبيض))

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان
اعتبر عضو مجلس إدارة نادي الكويت نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة أن الفوز على القادسية بهدف نظيف، في ختام الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز، هو مجرد 3 نقاط فقط، وفي هذه المرحلة فإن أي انتصار يعتبر ثمينا.
وأضاف عقلة عقب المباراة أن «الأبيض» يقدم مستويات لافتة منذ تسلم المدرب التونسي نبيل معلول المهمة في ديسمبر الماضي، باستثناء الخروج على يد التضامن بركلات الترجيح في كأس سمو الأمير قبل أسبوعين، مؤكدا أن هذه المباراة كانت أشبه بـ «مطب» بالنسبة لنا ويستحق المنافس أن يفوز في تلك المباراة.
وطالب عقلة لجنة الحكام في اتحاد الكرة بضرورة اختيار حكام أجانب مناسبين لإدارة المباريات كون المرحلة المقبلة ستكون حساسة للفريق الكويتاوي وباقي الفرق المتنافسة على لقب الدوري الممتاز.
وأكد أن إدارة نادي الكويت نجحت في تجديد عقد المدافع الأيسر مشاري غنام وقطع الطريق أمام الأندية التي تواصلت معه في الآونة الأخيرة.
وأشار عقلة إلى أن «الأبيض» سيفاوض لاعب القادسية عيد الرشيدي إذا ما رأى أنه يضيف للفريق، وهو أمر لا يقلل من إمكاناته.
من جانبه، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد المشعان أن الكويت استحق الفوز، لأننا لم نقدم مباراة جيدة بسبب الأخطاء الكثيرة التي استغلها المنافس، لكن الدوري مازال طويلا وعلينا طي صفحة هذه المباراة والتفكير في المواجهة المهمة المقبلة أمام كاظمة، لافتا إلى أن الفريق عليه إعادة حساباته مرة أخرى، ونعتذر لجماهيرنا الذين نعدهم بأن نفرحهم في المباريات المقبلة.
وأشار المشعان إلى أن سبب التراجع في المستوى يعود إلى البداية السيئة في المباراة وكثرة التمريرات الخاطئة وعدم الاستحواذ على الكرة، كما لم تكن هناك جرأة على مستوى بناء الهجمة، مضيفا أن المنافس تفوق علينا في الكرات الهوائية وهذا الأمر يجب تصحيحه، مبينا أنه حاول تصحيح بعض الأمور من خلال إدخال مبارك الفنيني والاستفادة من مهارته، لكننا لم ننجح حتى اننا لم نستغل حالة الطرد لدى الأبيض.

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