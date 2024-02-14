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العنزي: ((البرتقالي)) افتقد اللمسة الأخيرة

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة بدر العنزي ان البرتقالي خسر نقطتين بعد تعادله مع خيطان 0-0، لأننا نلعب في أي مباراة وطموحنا هو تحقيق الانتصار، وهذا التعادل جعل وضعنا في خطر لكننا نسعى خلال المباريات المقبلة إلى تقديم مستوى أفضل وتحقيق نتائج مرضية، لكن في هذه المواجهة كانت مشكلتنا اننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وهو أمر سنعمل على علاجه في الحصص التدريبية. وأضاف العنزي ان طموح كاظمة دائما كبير إلا انني مع المدرب محمد دهيليس جئنا في منتصف الموسم، لذلك نسعى لأن نكون ضمن الـ 6 الكبار وسنعمل على تصحيح الأخطاء وتلافيها مستقبلا.

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