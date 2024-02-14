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الجولة الـ 15: الكويت والعربي.. ((ما راح نوقف))

2/14/2024 11:40:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إعداد وتحليل: عبدالعزيز جاسم - aziz995@
عرف الكويت من أين تؤكل الكتف وظفر بانتصار مهم جدا على حساب القادسية بهدف دون رد ملحقا به الخسارة الأولى بدوري زين الممتاز والموسم كاملا بعد مرور 15 جولة ليبقى «الأبيض» في صدارة الدوري بفارق أفضلية تسجيل الأهداف عن العربي الذي حقق انتصارا كبيرا على الجهراء بسداسية دون رد استعاد من خلالها ثقة جمهوره، بينما واصل السالمية نتائجه الإيجابية على الرغم من فوزه الصعب على الشباب 1-0، فيما نجح الفحيحيل بأداء عال من تحقيق الانتصار على النصر 2-1، وفشل كاظمة في المحافظة على مركزه السادس وتراجع إلى المركز السابع بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام خيطان.
الأبيض.. تكتيك وإقناع
دخل الكويت مواجهة القادسية وهو يضع نصب عينيه تحقيق الانتصار ولا شيء غيره، وكان ذلك واضحا من طريقة اللعب وسيطرته على مجريات المباراة بصورة كبيرة فكان الأكثر خطورة ووصولا إلى المرمى وهجماته كانت منظمة دون إغفال لإغلاق مناطقه الخلفية بشكل مميز حتى أن المنافس لم يتمكن من الوصول إلى مرماه إلا ما ندر وبالفعل تمكن من تسجيل هدف التقدم وبعدها عمد إلى تهدئة اللعب لكي يحافظ على الانتصار المهم والغالي في هذا التوقيت حتى بعد طرد لاعبه عمرو عبدالفتاح لم يرتبك، بل واصل على نفس المنوال رغم ضغط «الأصفر» في الدقائق الأخيرة.
الأخضر.. ما تعب
كل الأمور سارت على خير ما يرام في هذه الجولة بالنسبة للعربي، فهو قدم مستواه المعهود، واستعاد الثقة بصورة سريعة بعدما خرج من كأس سمو الأمير على يد غريمه التقليدي القادسية قبل عدة أيام فلم يترك أي مجال للجهراء ودخل مهاجما منذ البداية، فسجل هدفا تلو الآخر ليصل إلى الهدف رقم 6 ويكتفي بتلك النتيجة لكنه يعلم أن عليه مواصلة المنوال بنفس القوة، فمواجهة الجولة المقبلة أمام النصر تعتبر قوية قياسا على أسماء ومستوى «العنابي» الذي ألحق الخسارة الوحيدة به هذا الموسم في الدوري.
الأصفر.. ما كان في مستواه
شتان بين مستوى القادسية في نصف نهائي كأس سمو الأمير أمام العربي ومستواه أمام الكويت، فلم يظهر «الأصفر» بمستوى يؤهله من تحقيق الفوز بسبب تراجعه في جميع الخطوط، خصوصا الوسط والمقدمة اللذين لم يشكلا خطورة على مرمى «الأبيض» حتى أن الفريق لم يستفد من حالة الطرد لدى المنافس وكانت هجماته خجولة إلا في الدقائق الأخيرة لكنها لم تحقق المطلوب في تحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير لذلك يجب أن لا يستمر الوضع على هذا الحال لأن نزيف مزيد من النقاط سيعني أنه لن ينافس بقوة على لقب الدوري عندما يشارك في دوري الـ 6 الكبار.
السماوي.. ماشي مع ميشا
بصورة سريعة، ودون مقدمات ظهرت بصمة مدرب السالمية الجديد ومدرب العربي السابق الكرواتي انتي ميشا مع الفريق، فصحح أخطاء الفريق خصوصا الدفاعية والتي كان يعاني منها بشكل كبير ليحقق انجازا كبيرا لدى وصوله بتأهل الفريق إلى نهائي كأس سمو الأمير، وها هو الآن يدخل في لعبة حسابات البقاء مع الستة الكبار وبالفعل مع أول ظهور له في الدوري حقق الأهم أمام الشباب، وهو الانتصار والثلاث نقاط التي قربته بصورة كبيرة من تحقيق هذا الهدف، وعلى الرغم من تراجع الأداء الهجومي للفريق بشكل عام لكن يحسب له دفاعه المميز وعدم استقباله لأي هدف.
العنابي.. تراجع كثيراً
لم يظهر النصر بمستواه المعهود وكان مشتتا منذ انطلاق مباراته أمام الفحيحيل وخير دليل على ذلك استقباله هدفين سريعين بعد مرور 10 دقائق، ولم يستوعب هذا الأمر إلا متأخرا عندما حاول العودة وسجل هدف التقليص في الدقائق العشرة الأخيرة بالشوط الثاني لم يسعفه الوقت كثيرا لإدراك التعادل، وقد يكون هناك العذر للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني لهذا التراجع في المستوى، لكنه بلا شك لم يكن موفقا في إبقاء احد نجوم فريقه، وهو مشعل الشمري على مقاعد البدلاء في الشوط الأول ما تسبب في فقدان «العنابي» لعنصر مهم في تشكيل خطورة على مرمى المنافس وخير دليل عندما شارك تحسن حال الفريق كثيرا.
البرتقالي.. لعب بـ«الثاني» وما فاز
يجب أن يضع كاظمة خلف ظهره مستواه الذي ظهر عليه في الشوط الأول في مواجهة خيطان فهو لم يقدم أي شيء يذكر وقد تكون الحسنة الوحيدة هي عدم استقباله لأي هدف، إلا أن الفريق تحسن أداؤه مع مرور الوقت وفي الدقائق الأخيرة ضغط بشكل كبير لكن مشكلة ترجمة الفرص السهلة إلى أهداف استمرت دون أن يجد المدرب الوطني محمد دهيليس أي حلول ومع تبقي 3 جولات بات «البرتقالي» قريبا من اللعب في دوري تفادي الهبوط أكثر من مشاركته مع الـ 6 الكبار.
الفحيحيل.. أداء ونتيجة
يعتبر الفحيحيل بقيادة المدرب فراس الخطيب من أمتع الفرق في الدوري، وقد يكون المركز الحالي ظالم جدا بحق هذا الفريق المميز الذي لا يختلف أداؤه سواء كان مع متصدر الدوري أو مع متذيل الترتيب، وهو من أكثر الفرق ثباتا في المستوى لكن نتائجه تأتي في معظم الأحيان عكس واقع اللعب، إلا أنه في هذه الجولة حقق الأمرين فهو ظهر بمستوى مميز منذ إطلاق الحكم لصافرة البداية وسجل هدفين سريعين وحافظ على هذا الانتصار حتى نهاية المباراة ولم يتأثر باستقباله لهدف، بل كاد يضيف الثالث في أكثر من كرة خطرة.
الشباب.. فرص ضايعة
قد تكون نتيجة الخسارة للشباب ظالمة في مواجهة السالمية، وكان يستحق نقطة التعادل على أقل تقدير في هذه الجولة لكن «أبناء الأحمدي» هم من تسببوا في ذلك الأمر بعدما تفننوا في إضاعة الفرص لسوء التركيز، وكذلك الأنانية في بعض الأحيان، وفي المجمل العام يعتبر أداء الفريق مميز ويثبت بأنه قادر على تحقيق الانتصارات في قادم الجولات بشرط ترجمة الفرص السهلة إلى أهداف، وهو أمر سيعمل عليه الجهاز الفني خلال التدريبات لكي يحصد أكبر قدر ممكن النقاط والذي سيجنبه الهبوط لدوري المظاليم مستقبلا.
خيطان.. خلاص طاح
خلاص انتهت حكاية خيطان مع الدوري الممتاز هذا الموسم، اذ سيلعب بعد 3 جولات متبقية في دوري تفادي الهبوط رسميا بعد تعادله مع كاظمة، وبالتالي حتى إن تحصل على 9 نقاط فلن يتمكن من الوصول إلى نقاط «البرتقالي» صاحب المركز السادس حاليا، ولم يقاتل لاعبو خيطان من أجل إنعاش آماله، بل وقف يدافع طوال المباراة، لذلك على المدرب الروماني فلورين ماتروك أن يفكر بكيفية جمع اكبر من النقاط في الجولات المقبلة لعلها تسهم في عدم عودته لدوري المظاليم الموسم المقبل.
الجهراء.. ضايع ويتفرج
من شاهد مباراة الجهراء أمام العربي يدرك تماما أن هذا الفريق مستسلم وبصورة كبيرة وغير معهودة، فهو «ضايع» فنيا ولم يدخل عليه أي تطور على مستوى الأداء أو حتى النتيجة، فتحقيق نقطتين فقط من 15 جولة حتى كلمة «كارثي» لا توفيه حقه، وفي مواجهة «الأخضر» كان يستقبل الأهداف الواحد تلو الآخر وهو يشاهدها دون تدخل من المدرب عبدالله الشلاحي الذي كان عليه وهو يشاهد فريقه بهذه الحال، وعلى أقل تقدير أن يقلل النتيجة التي زادت من حال الفريق المعنوية سوءا فوق سوء، حتى وإن كانت الظروف غير مواتية للعمل.


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