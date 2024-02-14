أفراح الكندري

أفراح الكندري
التاريخ
2/14/2024 11:39:58 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل محمد جاسم بوطالب الكندري بزفاف نجـلــه مشاري على كريمة عثمان عبدالرحيم الكندري بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قــدمـوا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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