«الأرشفة» هي عملية ترتيب وحفظ لمقتنيات مكتوبة أو مصورة، وعادة ما يكون الأرشيف قيما وممتعا ومفيدا! لكنها مفردة استحدثت حتى للأفكار والذكريات، كأن نقول فلان «يؤرشف» حوارا أو موقفا، أي يحتفظ به في ذكرياته.

ومن الإعجاز في خلق الإنسان أنه قادر على استحضار الذكرى من كلمة أو حتى من رائحة! وسبحان الله الخلاق العليم.

رغم تباين الناس في قوة ذاكرتهم وتركيزهم، إلا أن الإنسان بطبيعته يقبل على الخير ويحب السعادة، وينفر مما يكدره، لذا يميل إلى تذكر المواقف الجميلة أكثر. لكن لاشك أنك التقيت ببعض البؤساء في حياتك الذين لا تتحفز ذاكرتهم إلا للمواقف الأليمة! في كل مشهد وكل موقع يقص موقفا صعبا مر به ويعود إلى أدق تفاصيله.

الذكريات بكل أنواعها يتشارك بها سكان الأرض جميعا على مر العصور، والألم جزء من المشاعر، وحق للإنسان أن يتألم! لكنه ليس الشعور الوحيد حتى يتصدر الحديث، أو يهيمن على الذاكرة!

إنها لضرورة أن «نعيش الموقف» أو التجربة، ونعطيها وقتها، فتلك حياتنا بفصولها ومراحلها، كما ليس لزاما أن ننسى كل شيء، فليست بطولة أن نشيح بوجوهنا عن الأحداث كأنها لم تكن، إنما البطولة أن نستوعب ما مررنا به وبكل أجزائه، ونرضى بالقدر، ونعمل بصدق ونتوكل على الله في إكمال حياتنا.

ولكن أن نقبع في الموقف، وندور في زواياه، ونسرح في حواراته، ونستحضره باستمرار..؟

هذا الشخص صاحب أرشيف ممل بصراحة، لا يستجلب ذكريات حلوة تجدد الهمة وتبعث على البهجة. يظل يتذمر مما حصل له، ويعيش دور الضحية مرارا وتكرارا ويندب حظه.

هذا الأرشيف الدرامي يحبط النفوس ويعكر المزاج، على الراوي والمستمع. يجعل كل الأطراف يستحضرون ذكرياتهم القاسية المتشابهة بانفعال، وتصبح جلسة يضيق فيها الصدر بدلا من الدعم والفائدة، لأن صاحب الأرشيف السوداوي دائما يكرر الأزمة وكأن الوقت لم يمض! وكأنه يعمل لها «في كل مرة! Update».

عزيزي ملك الأرشيفات المأساوية.. احرق أرشيفك، وغير الصندوق.





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