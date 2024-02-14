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جبر الخواطر

2/14/2024 11:39:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مرت امرأة بجانب رجل مجنون وبيده عود يرسم به على الأرض، فأشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل؟ قال لها: أرسم الجنة وأقسمها إلى اجزاء، فابتسمت وقالت له: هل ممكن ان آخذ قطعة منها! وكم ثمنها؟ نظر إليها وقال: نعم أحتاج عشرين ريالا، فأعطته المرأة وذهبت.
وفي ليلتها رأت هذه المرأة في المنام انها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى معها مع ذلك الرجل، فقام الزوج وذهب إلى الرجل نفسه وقال له: أريد قطعة من الجنة كم ثمنها؟ جاوبه الرجل: لا أبيع! تعجب الزوج وقال له: بالأمس بعت قطعة لزوجتي بعشرين ريالا! ردّ عليه الرجل وقال: زوجتك لم تكن تطلب الجنة بعشرين ريالا! بل كانت تريد أن تجبر خاطري، أما أنت فتطلب الجنة والجنة ليس لها ثمن محدد! لأن دخولها يمر عبر «جبر الخواطر»!
لذلك قيل: اجبروا خواطر بعضكم بعضا، فإنه من سار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر، ان جبر الخواطر من التقنيات الأخلاقية السامية، والتي لا يكاد ان يستغني عنها أصحاب النفوس الراقية والطيبة.
غالبا عندما يطرق آذاننا مصطلح «عبادة» يتبادر إلى أذهاننا الصلاة والصيام الزكاة وغيرها من العبادات، وعلى الرغم من عظم شأن هذه العبادات وكبير فضلها عند الله سبحانه، إلا أن هناك عبادات اخرى أصبحت خفية، منسية ـ ربما لزهد الناس فيها وغفلتهم عنها ـ عبادة قد يفوق أجرها أحيانا أجور كل تلك العبادات بكثير، ذلك وبالأخص ان اتت في وقتها المناسب، ومن هذه العبادات هي عبادة «جبر الخواطر».
ان «جبر الخواطر»، خلق اسلامي عظيم، خلق يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، عبادة يجبر المسلم من خلالها نفوسا كسرت وأجساما أرهقت وأشخاصا أرواح أحبابهم رحلت وقلوبا فطرت، فما أروعها من عبادة وما أعظم أثرها. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم.
وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني»، ومما يؤسس لجبر الخواطر في القرآن الكريم: قوله تعالى: (فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون)، فكان هذا الوحي من الله سبحانه وتعالى لتثبيت قلب يوسف عليه السلام ولجبر خاطره، لذلك شرع لنا جبر الخواطر المنكسرة.
وكثيرة هي المواقف التي تدعونا للإحسان إلى الخلق وجبر خواطرهم، على سبيل المثال: أن نتقصد الشراء من بائع متجول في حر الشمس يضطر للسير على قدميه باحثا عن رزقه، أن نقبل اعتذار المخطئ بحقنا وخصوصا عندما نعلم أن خطأه غير مقصود، تبادل الهدايا بين الأصحاب والأحباب، مواساة شخص حزين، إعطاء السائل لفاقة أو لحاجة وقع فيها.. إلخ، او تقديم البر بأرقى صوره، أن تشتري لوالديك ما يحتاجون وتفاجئهم بما يفقدون، دون طلب منهم أو سؤال، عديدة هي الأمور التي بإمكاننا من خلالها ان ندخل الفرحة للقلوب والهناء في نفوس الآخرين.
قال أحمد بن عبدالحميد الحارثي: ما رأيت أحسن خلقا من الحسين اللؤلؤي، كان يكسو مماليكه كما يكسو نفسه.
بشكل عام جبر الخواطر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد، فربما يكتفي البعض من الاشخاص بكلمة جميلة، لسان طيب، اخلاق كريمة، تعامل حسن، تقدير، احترام، أسلوب لين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فالفظاظة والغلظة من الأخلاق المنفرة للناس.
وقد يكتفي البعض الآخر منهم بالاحتواء، بالمواساة، بالحنو، بالاهتمام، بابتسامة صادقة.
أخيرا، فإن من جبر الخواطر ألا تكون جافا وقحا جلفا همجيا متجردا من الأخلاق والقيم في تعاملك مع الناس.

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