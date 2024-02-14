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((ملتقى الشعوب))

2/14/2024 11:39:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الحديث لا يقتصر فقط على الكلام! بل من الممكن الاستغناء عن الحوارات المسموعة وتبديلها بوسائل بصرية وسمعية أخرى! نعم هذا ما رأيناه ولامسناه في ملتقى الشعوب.
في صبيحة يوم السبت الماضي، قام المركز الثقافي التابع لجامعة الكويت بإقامة احتفالية عالمية جمعت العالم بأكمله من خلال ثقافاتهم تحت سقف واحد «جامعة الكويت» التي احتضنت السبت الماضي 10 فبراير الجاري ثقافات العالم بأكمله تحت عنوان «ملتقى الشعوب»، بعض السطور التي أقوم بكتابتها اليوم في مقالنا هذا تحمل حروفها العديد من كلمات الشكر والامتنان لجميع المسؤولين والقائمين والمشاركين في تلك الفعالية وأخص المركز الثقافي ومعه TALKCLUB لكل ما قاموا به ليخرجوا لنا فعالية «ملتقى الشعوب» بتلك الصورة المشرفة ليس فقط لجامعة الكويت بل ليراها العالم بأكمله:
٭ التنظيم والاستقبال: على الرغم من أنه أولى فعالياتهم إلا أنني أجزم بأن الجميع سواء على صعيد الموظفين والمتطوعين والطلبة فقد تفوقوا على أنفسهم من حسن الضيافة وإعداد البرامج وتنوعها بسهولة وصول الضيف والزائر للفعالية التي يريد أن يراها ويشارك فيها أيضا، كما لا ننسى ترتيب البرنامج الذي كان يتناغم ما بين العشر ساعات التي لم نشعر بها، وهذا إذا دل فإنه يدل على شيء واحد وهو حسن وتميز الفعاليات والبرامج والعروض المقدمة للضيوف والزائرين.
٭ ملتقى الشعوب لم يكن يتمركز في مكان واحد بل أخذت الفعاليات تعرض وتقدم في أكثر من موقع ورغم هذا فإن القائمين على الفعالية قاموا بالربط المحكم غير المتعب للزائر بأن ينتقل من مكان للآخر دون أن يشعر بالتعب أو الملل بل كان يمتلك الضيف الرغبة في أن يتجول من مكان للآخر ليعرف ماذا بعد؟ وما الفعاليات الأخرى التي يمتلكها «ملتقى الشعوب»، الكرة الأرضية ها هي تمتلكها بين يديك ولمدة عشر ساعات لترى العديد من الثقافات وتشارك فيها أيضا، ذلك هو عالمنا وتلك هي رسالة ملتقى الشعوب: تلاحم الشعوب بثقافاتهم.
٭ ماذا قدم؟ ليس ذلك السؤال ! بل ماذا لم يقدم في «ملتقى الشعوب»؟ جدول رغم احتوائه الكثير إلا أننا تمتعنا بكل تفاصيله وقد كانت متاحة لنا، فعلى سبيل المثال لا للحصر إليكم البعض منها: الأزياء وتعرف عليها من خلال مواطنيها، فنون أدائية مصاحبة بموسيقاتها، فنون الطهي والتدريب عليها مع اصطحابها بلغة وثقافة ذلك المطبخ، العديد من الاختراعات التي قدمتها الشركات العالمية، عرض المؤسسات التطوعية لدولة الكويت وإبراز عروس الخليج في كل ما تقوم به من دعم لتلك المؤسسات، مشاركة بارزة ومميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، فنون تشكيلية ومرئية أظهرت جماليات العالم وإبراز ثقافتهم من خلال تلك الفنون التشكيلية والمرئية، تواجد العديد من ألعاب وبرامج ترفيهية للأطفال، بالفعل كان ملتقى شاملا كاملا لثقافات العالم يستحق بأن يطلق عليه ملتقى الشعوب.
مسك الختام: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» سورة الحجرات: (١٣).


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