(MENAFN
- Al-Anbaa) الحديث لا يقتصر فقط على الكلام! بل من الممكن الاستغناء عن الحوارات المسموعة وتبديلها بوسائل بصرية وسمعية أخرى! نعم هذا ما رأيناه ولامسناه في ملتقى الشعوب.
في صبيحة يوم السبت الماضي، قام المركز الثقافي التابع لجامعة الكويت بإقامة احتفالية عالمية جمعت العالم بأكمله من خلال ثقافاتهم تحت سقف واحد «جامعة الكويت» التي احتضنت السبت الماضي 10 فبراير الجاري ثقافات العالم بأكمله تحت عنوان «ملتقى الشعوب»، بعض السطور التي أقوم بكتابتها اليوم في مقالنا هذا تحمل حروفها العديد من كلمات الشكر والامتنان لجميع المسؤولين والقائمين والمشاركين في تلك الفعالية وأخص المركز الثقافي ومعه TALKCLUB لكل ما قاموا به ليخرجوا لنا فعالية «ملتقى الشعوب» بتلك الصورة المشرفة ليس فقط لجامعة الكويت بل ليراها العالم بأكمله:
٭ التنظيم والاستقبال: على الرغم من أنه أولى فعالياتهم إلا أنني أجزم بأن الجميع سواء على صعيد الموظفين والمتطوعين والطلبة فقد تفوقوا على أنفسهم من حسن الضيافة وإعداد البرامج وتنوعها بسهولة وصول الضيف والزائر للفعالية التي يريد أن يراها ويشارك فيها أيضا، كما لا ننسى ترتيب البرنامج الذي كان يتناغم ما بين العشر ساعات التي لم نشعر بها، وهذا إذا دل فإنه يدل على شيء واحد وهو حسن وتميز الفعاليات والبرامج والعروض المقدمة للضيوف والزائرين.
٭ ملتقى الشعوب لم يكن يتمركز في مكان واحد بل أخذت الفعاليات تعرض وتقدم في أكثر من موقع ورغم هذا فإن القائمين على الفعالية قاموا بالربط المحكم غير المتعب للزائر بأن ينتقل من مكان للآخر دون أن يشعر بالتعب أو الملل بل كان يمتلك الضيف الرغبة في أن يتجول من مكان للآخر ليعرف ماذا بعد؟ وما الفعاليات الأخرى التي يمتلكها «ملتقى الشعوب»، الكرة الأرضية ها هي تمتلكها بين يديك ولمدة عشر ساعات لترى العديد من الثقافات وتشارك فيها أيضا، ذلك هو عالمنا وتلك هي رسالة ملتقى الشعوب: تلاحم الشعوب بثقافاتهم.
٭ ماذا قدم؟ ليس ذلك السؤال ! بل ماذا لم يقدم في «ملتقى الشعوب»؟ جدول رغم احتوائه الكثير إلا أننا تمتعنا بكل تفاصيله وقد كانت متاحة لنا، فعلى سبيل المثال لا للحصر إليكم البعض منها: الأزياء وتعرف عليها من خلال مواطنيها، فنون أدائية مصاحبة بموسيقاتها، فنون الطهي والتدريب عليها مع اصطحابها بلغة وثقافة ذلك المطبخ، العديد من الاختراعات التي قدمتها الشركات العالمية، عرض المؤسسات التطوعية لدولة الكويت وإبراز عروس الخليج في كل ما تقوم به من دعم لتلك المؤسسات، مشاركة بارزة ومميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، فنون تشكيلية ومرئية أظهرت جماليات العالم وإبراز ثقافتهم من خلال تلك الفنون التشكيلية والمرئية، تواجد العديد من ألعاب وبرامج ترفيهية للأطفال، بالفعل كان ملتقى شاملا كاملا لثقافات العالم يستحق بأن يطلق عليه ملتقى الشعوب.
مسك الختام: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» سورة الحجرات: (١٣).
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