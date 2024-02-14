((ست الحبايب)) فايزة أحمد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
لا أحـد يختلف على أن أغنية «ست الحبايب» للفنانة الكبيرة فايزة أحمد هي الأغنية الأجمل والأكثر صدقا في التعبير عن حب ست الحبايب الأم. ولهذه الأغنية قصة، حيث اختارها الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب بعد أن كلف الشاعر حسين السيد بتأليفها لتعبر عن حبنا لست الحبايب الأم.. واختار الموسيقار عبدالوهاب فايزة أحمد لتغنيها.. لما يحس من صوتها وغنائها أجمل أداء.
والمطربة المبدعة فايزة أحمد بدأت حياتها في بلدها الأصلي سورية ومنها انتقلت إلى بيروت لتغني في مسارح لبنان، ولم تكتف بهذا الحد، بل كان لها طموح واختارت مدينة القاهرة التي تعتبر مركزا أساسيا لانطلاق الفنانات والفانين العرب، مثل المطربة صباح ونور الهدى ووردة الجزائرية ومطربين عرب مثل محمد سلمان ونجاح سلام.. وسافرت فايزة أحمد إلى القاهرة تبحث عن طريق لشهرتها وحتى تصبح أكثر انتشارا، وكان أن اختارها أبرز الملحنين المصريين ومنهم محمد سلطان الذي تزوجها، كما لحن لها محمد الموجي أغنيتها الشهيرة «أنا قلبي إليك ميال»، ولم تتوقف عند ذلك، بل سنحت الفرصة لأن تصبح نجمة سينمائية ومن أشهر أغانيها في السينما «يامّه القمر على الباب» و«تمر حنة»، وقد شكلت فايزة أحمد وزوجها محمد سلطان تعاونا ثنائيا وغنت من ألحانه العديد من الاغنيات ومنها أغنية: تعالى شوف إزاي بحبك.. ومهما العمر عدى بحبك النهاردة وبكرة يا حبيبي أكثر من النهاردة..
وكان أن زارت الفنانة فايزة أحمد الكويت وجمعها تعاون مع بعض الملحنين الكويتيين، حيث غنت للملحنين حمد الرجيب وسعود الراشد وعبدالحميد السيد، كذلك غنت لعوض دوخي أغنيته المشهورة صوت السهارى وكانت مبدعة في أغنياتها الكويتية، وأخير غنت للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب «قالولي هان الود».
وهكذا استطاعت الفنانة المبدعة فايزة أحمد أن تشق طريقها نحو الشهرة وأن تكون قاعدة من الجماهير العربية التي أحبت غناءها ولاقت أغنياتها استحسانا من محبيها وجماهيرها.. لقد اختارت فايزة الأرض الخصبة بالفن والموسيقى، مدينة القاهرة التي أصبحت منطلقا لأي فنان وفنانة من دولنا العربية..
أقوال مأثورة:«لا تنتظر الفرصة أن تأتي إليك، بادر أنت بالبحث عنها، وابدأ بتحقيق أحلامك».
والله الموفق،،
MENAFN14022024000130011022ID1107854362
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