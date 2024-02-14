((ست الحبايب)) فايزة أحمد

لا أحـد يختلف على أن أغنية «ست الحبايب» للفنانة الكبيرة فايزة أحمد هي الأغنية الأجمل والأكثر صدقا في التعبير عن حب ست الحبايب الأم. ولهذه الأغنية قصة، حيث اختارها الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب بعد أن كلف الشاعر حسين السيد بتأليفها لتعبر عن حبنا لست الحبايب الأم.. واختار الموسيقار عبدالوهاب فايزة أحمد لتغنيها.. لما يحس من صوتها وغنائها أجمل أداء.والمطربة المبدعة فايزة أحمد بدأت حياتها في بلدها الأصلي سورية ومنها انتقلت إلى بيروت لتغني في مسارح لبنان، ولم تكتف بهذا الحد، بل كان لها طموح واختارت مدينة القاهرة التي تعتبر مركزا أساسيا لانطلاق الفنانات والفانين العرب، مثل المطربة صباح ونور الهدى ووردة الجزائرية ومطربين عرب مثل محمد سلمان ونجاح سلام.. وسافرت فايزة أحمد إلى القاهرة تبحث عن طريق لشهرتها وحتى تصبح أكثر انتشارا، وكان أن اختارها أبرز الملحنين المصريين ومنهم محمد سلطان الذي تزوجها، كما لحن لها محمد الموجي أغنيتها الشهيرة «أنا قلبي إليك ميال»، ولم تتوقف عند ذلك، بل سنحت الفرصة لأن تصبح نجمة سينمائية ومن أشهر أغانيها في السينما «يامّه القمر على الباب» و«تمر حنة»، وقد شكلت فايزة أحمد وزوجها محمد سلطان تعاونا ثنائيا وغنت من ألحانه العديد من الاغنيات ومنها أغنية: تعالى شوف إزاي بحبك.. ومهما العمر عدى بحبك النهاردة وبكرة يا حبيبي أكثر من النهاردة..وكان أن زارت الفنانة فايزة أحمد الكويت وجمعها تعاون مع بعض الملحنين الكويتيين، حيث غنت للملحنين حمد الرجيب وسعود الراشد وعبدالحميد السيد، كذلك غنت لعوض دوخي أغنيته المشهورة صوت السهارى وكانت مبدعة في أغنياتها الكويتية، وأخير غنت للموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب «قالولي هان الود».وهكذا استطاعت الفنانة المبدعة فايزة أحمد أن تشق طريقها نحو الشهرة وأن تكون قاعدة من الجماهير العربية التي أحبت غناءها ولاقت أغنياتها استحسانا من محبيها وجماهيرها.. لقد اختارت فايزة الأرض الخصبة بالفن والموسيقى، مدينة القاهرة التي أصبحت منطلقا لأي فنان وفنانة من دولنا العربية..أقوال مأثورة:«لا تنتظر الفرصة أن تأتي إليك، بادر أنت بالبحث عنها، وابدأ بتحقيق أحلامك».والله الموفق،،

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