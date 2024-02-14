الهجرة النبوية الخالدة

تتجدد دروس الهجرة النبوية أمام مخيلتنا نحن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكلما ودعنا عاما هجريا جديدا واستقبلنا عاما هجريا آخر نقف إجلالا وإكبارا أمام أحداث الهجرة النبوية الشريفة والخالدة إلى المدينة المنورة. ومما لا شك فيه أن هذه الهجرة لم تكن مجرد تحرك من مكان لآخر أو تفكيرا عابرا يقوم به نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها بحق رحلة إيمانية ونقلة استراتيجية مهمة للإسلام حرص عليها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لحماية الدين الإسلامي بعد أن اشتدت عليه الضغوط في مكة المكرمة.ومن الحقائق أنه بعد الفتح العظيم لم تكن هناك هجرة تذكر، وقالها نبي الأمة إنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن بعد مرور ما يقارب 15 قرنا من الزمان نتأكد نحن المسلمين أننا بحاجة إلى هجرة ربانية نحتاج لها في أيامنا العصيبة هذه، والآن نريدها بالفعل هجرة تطهرنا من أدران الماضي وذنوبه لنهجر بها كل السيئات إلى الحسنات ومن المعاصي الى الطاعات، فالأمة الإسلامية بأشد الحاجة لهذه الهجرة، فالهجرة إذن هي ضرورة حتمية حتى نحرر أنفسنا من المستنقع الخطر الذي أوقعنا الشيطان به. إن هجرتنا من الظلم الى العدل، ومن الفقر للغنى ومن الجهل للعلم، هي أعظم هجرة، فالأخلاق العالية والفضائل هي الرقي والتقدم الحقيقي للمسلم المتطور، وبلا شك أن نبينا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أورثنا العظيم من العادات الإسلامية العالية التي ترضي رب العباد وتدخلنا جنان النعيم، فنحن يا إخوتي في الإسلام بحاجة إلى أن نهجر الضعف للقوة والتفكك للترابط والكره للحب، فالقرآن الكريم يبين لنا أن الهجرة لا بد أن يتبعها التغيير الكامل ويجب ان نفعل دورها، وقد قالها جل جلاله رب العزة في كتابه الكريم: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم - الرعد:11).ويجب ان يكون تغييرنا لأنفسنا إيجابيا حتى نصل إلى أهدافنا السامية لننال به رضا الله سبحانه وتعالى وحتى أن نكون قوة متماسكة لا يستطيع أعداء الإسلام زحزحتها أو حتى فكها. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا بهذا الصدد في كتابه الكريم: (كنتم خير أمة أخرجت للناس - آل عمران: 110).وخلاصة القول إننا مع تفكرنا في هذه الذكرى العظيمة للهجرة النبوية الشريفة التي لا تغيب عن ذاكرتنا، دعونا جميعا نهجر الشر للخير والكره للحب والآثام للتوبة والمغفرة، فنحن البشر في أشد الحاجة لهذه الهجرة حتى نغير ما بداخلنا من أنفاس ملوثة وآثام مدمرة، فلنهاجر الى الله سبحانه وتعالى بكل مشاعرنا الصادقة المدعومة بالخير ومحبة دين الله وبنفس مؤمنة صافية، والكل يجب أن يهاجر الى الله سبحانه وتعالى، فالرياح تهاجر والطيور تهاجر، وكذلك الأشجار تهاجر والمياه تهاجر، وكل المسلمين على هذه الأرض الطيبة يجب أن يهاجروا إلى الله تعالى حتى ينالوا محبته جل شأنه وحتى تعيش أمة الإسلام في أرض المحبة ترفرف عليها أجنحة السلام والسعادة.

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