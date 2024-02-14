Thursday, 15 February 2024 08:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اغتنم خمساً قبل خمس!

2/14/2024 11:39:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)

تختلف آراء الناس وتتباين وقد تتفق أحيانا، ومن ذلك عبارة «العمر ليس مجرد رقم»، فقد يقول كثير من الناس إن العمر مجرد رقم فلا يقاس بالسنين، فيما يقول البعض الآخر إن العمر ليس مجرد رقم، ولكل مبرراته وأسبابه، وهذه العبارة مدار بحث طويل قابلة للنقاش والأخذ والردّ والقبول والرفض، وبما أنني أميل إلى البعض الآخر الذي يقول ان العمر ليس مجرد رقم، فلي مبرراتي.
لذلك أقول ان العمر هو المدة التي نعيشها في هذه الدنيا الفانية طال أو قصر، فمدة بقائنا مرهونة بتقدير المولى عز وجل القائل في محكم تنزيله (ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) [الأعراف: 37] فتقدير الأعمار بيد الله تعالى، وليس مكتوبا على جباهنا أرقام أعمارنا، ولكن الأمر اكبر من ذلك بكثير، فهذه السنون التي نعيشها تمرّ مرّ السحاب فإن لم نغتنم سنيننا والمهلة التي وهبها الله إيانا فيما يعود بالنفع علينا يوم نلقى العزيز الجبار، خاب مسعانا وتربت أيدينا وبؤنا بغضب من الله.
تأملوا وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي منهاج حياة متكامل: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (اسناده صحيح) وفي هذا الحديث الشريف إرشاد إلى اغتنام الفرصة في الحياة الدنيا والعمل للآخرة، لتكون ذخيرة لنا في ذلك اليوم المشهود، فكل شباب إلى هرم وكل صحة إلى سقم وكل غنى إلى عدم:
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد
ذخرا يكون كصالح الأعمال
وإذا نجوت من الحوادث سالما
فالنفس مشرفة على الآجال
(نعم العمر ليس مجرد رقم) وإن كان رقما كما يقول البعض فهو رقم صعب للغاية في معادلة أصعب كثيرا مما نظن، لأنه اختبار وامتحان لنا، من استعد له نجا ومن أهمله هلك، ان الاعمار والآجال محدودة والارقام ستصبح صفرا حينما يأتي يوم الرحيل (إنا أنذرناكم عذابا قريبا اليوم ينظر المرء ماقدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا) النبأ 40.
وأختم بهذه الأبيات من شعر الحكمة:
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
أن السلامة منها ترك ما فيها
لادار للمرء بعد الموت يسكنها
إلا التي كان قبل الموت بانيها
ودمتم سالمين.

MENAFN14022024000130011022ID1107854360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث