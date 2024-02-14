اغتنم خمساً قبل خمس!

تختلف آراء الناس وتتباين وقد تتفق أحيانا، ومن ذلك عبارة «العمر ليس مجرد رقم»، فقد يقول كثير من الناس إن العمر مجرد رقم فلا يقاس بالسنين، فيما يقول البعض الآخر إن العمر ليس مجرد رقم، ولكل مبرراته وأسبابه، وهذه العبارة مدار بحث طويل قابلة للنقاش والأخذ والردّ والقبول والرفض، وبما أنني أميل إلى البعض الآخر الذي يقول ان العمر ليس مجرد رقم، فلي مبرراتي.لذلك أقول ان العمر هو المدة التي نعيشها في هذه الدنيا الفانية طال أو قصر، فمدة بقائنا مرهونة بتقدير المولى عز وجل القائل في محكم تنزيله (ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون) [الأعراف: 37] فتقدير الأعمار بيد الله تعالى، وليس مكتوبا على جباهنا أرقام أعمارنا، ولكن الأمر اكبر من ذلك بكثير، فهذه السنون التي نعيشها تمرّ مرّ السحاب فإن لم نغتنم سنيننا والمهلة التي وهبها الله إيانا فيما يعود بالنفع علينا يوم نلقى العزيز الجبار، خاب مسعانا وتربت أيدينا وبؤنا بغضب من الله.تأملوا وصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي منهاج حياة متكامل: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» (اسناده صحيح) وفي هذا الحديث الشريف إرشاد إلى اغتنام الفرصة في الحياة الدنيا والعمل للآخرة، لتكون ذخيرة لنا في ذلك اليوم المشهود، فكل شباب إلى هرم وكل صحة إلى سقم وكل غنى إلى عدم:وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجدذخرا يكون كصالح الأعمالوإذا نجوت من الحوادث سالمافالنفس مشرفة على الآجال(نعم العمر ليس مجرد رقم) وإن كان رقما كما يقول البعض فهو رقم صعب للغاية في معادلة أصعب كثيرا مما نظن، لأنه اختبار وامتحان لنا، من استعد له نجا ومن أهمله هلك، ان الاعمار والآجال محدودة والارقام ستصبح صفرا حينما يأتي يوم الرحيل (إنا أنذرناكم عذابا قريبا اليوم ينظر المرء ماقدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا) النبأ 40.وأختم بهذه الأبيات من شعر الحكمة:النفس تبكي على الدنيا وقد علمتأن السلامة منها ترك ما فيهالادار للمرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت بانيهاودمتم سالمين.

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