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محافظة: تعلم الفن ضروري للنجاح في سوق العمل المعاصر

2/14/2024 11:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشارك الأردن في مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 شباط/ فبراير 2024 بالإمارات العربية المتحدة.

وضم الوفد الأردني المشارك وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عزمي محافظة، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام أيوب ومديرة الشؤون القانونية في وزارة الثقافة حلا حدادين.

وأكد محافظة خلال مشاركته اليوم الأربعاء ثاني أيام المؤتمر في الجلسة المواضيعية الثالثة حول تنمية المهارات اللازمة لبناء مستقبل مرن وعادل ومستدام، أن تعليم الثقافة والفنون يعتبر أساسياً في تزويد المتعلمين بالمهارات اللازمة لتحقيق الازدهار في عالم سريع التغير، فهو يساعد على تطوير القدرات الإبداعية والتفكير النقدي لدى الطلبة، ويمكنهم من إيجاد حلول جديدة للتحديات التي قد تواجههم مستقبلاً.

وأضاف أن المتعلمين يصبحون قادرين على تحليل المفاهيم والأفكار بطريقة شاملة ومتكاملة، ويطورون من مهارات التفكير الابتكاري والإبداعي لديهم، ويمكّنهم من اكتساب القدرة على التعبير عن أفكارهم بطرق مبتكرة وفعالة.

وبين محافظة أن تعليم الثقافة والفنون يعمل على تعزيز الوعي الثقافي والمجتمعي عند الطلبة، مما يساعدهم على تفهم التنوع الثقافي والاحترام المتبادل بين الناس، وبهذه الطريقة، يمكن لتعليم الثقافة والفنون أن يساهم في بناء مجتمعات متعددة الثقافات ومنفتحة على التغيير والتطور.

وأوضح أن الرؤيا الملكية السامية ومنذ تأسيس الدولة الأردنية، كان لها الأثر الأكبر في تنمية الحركة الفنية بتأسيس الإذاعة الأردنية وجعل قسم خاص منها للموسيقى والدراما، مبينًا أن استمرار تلك الرؤيا في دعم المسيرة الفنية بافتتاح المتاحف، والاعتناء بالتراث الفني، وتأسيسي كليات الفنون في الجامعات الحكومية والخاصة، وإنشاء المسارح، وتأسيس نقابة الفنانين ورابطة الفنانين التشكيليين، وتضمين الفن في المنهاج التدريسي أدى إلى ازدهار الحركة الفنية وامتدادها في شتى أنحاء الأردن.

وأشار محافظة إلى أن منهاج التربية الفنية والموسيقية والمسرحية يستند على مصادر قانونية ووثائق رسمية، آخذاً بعين الاعتبار الإطار العام للمناهج ومحتوياته من قضايا ومفاهيم عابرة للمواد ومهارات القرن الواحد والعشرين والترابط مع مختلف المواد الأخرى.

وأضاف أن محتوى المنهاج الأردني للتربية الفنية والموسيقية والمسرحية يرتبط بمجموعة من المعايير من أهمها: أن الفن هو شيء أساسي في حياة الإنسان وبالتالي فإن تنمية الذوق الجمالي وروح التعاون من أساسيات تكوين الإطار الخاص لهذا المبحث، ويسعى أيضاً لتنمية النواحي الإبداعية للطالب، وتعزز الفنون الابتكار والخيال والتعبير الذاتي.

ولفت محافظة إلى أن الفن يعتبر أحد أهم مرتكزات مهارات القرن الواحد والعشرين وينبثق من خلالها، الأمر الذي دعا الوزارة إلى تعزيز هذه المعايير من خلال الأنشطة في مجموعة من المجالات منها: المسرح، والعزف، والغناء، والفنون المتنوعة والاحتفالات، حيث تشارك المدارس الأردنية في الأنشطة والمسابقات في مختلف مجالاتها على المستوى الأردني والعربي وبشكل سنوي.

وأشار إلى أنه وانطلاقًا من رؤية وزارة التربية والتعليم الأردنية التي تؤكد على ضرورة بناء شخصية الإنسان المتوازنة والمتمكنة جاء تدريس مادة التربية الفنية بدءًا من الصف الأول الأساسي إلى الصف العاشر؛ لإكساب المتعلم (الطالب) كل ما يحتاجه من خبرات فنية تحقق النمو الشامل لشخصيته من خلال الاستجابة والتفاعل مع محيطه الثقافي وامتلاك آليات الإنتاج الفني، وعليه فالتربية الفنية لا تهتم بإعداد الفرد علمياً وعملياً فقط ولكنها تُعنى بتفعيل مبادئ التربية النفسية والاجتماعية والروحية للأفراد والحرص على بناء المجتمعات المرتبطة بعمقها الثقافي.

وبين محافظة أن الوزارة تسعى من خلال تدريس مفهوم التربية الفنية في التعليم العام وما يقدمه للطلبة إلى توظيف فروع الفن المتنوعة في تنمية شخصية المتعلم وتقبل الآخر والتنوع الثقافي، وتحقيق التكامل المعرفي مع باقي التخصصات الأكاديمية العلمية منها والأدبية، وتسعى الى تحسين التحصيل الدراسي لدى طلبتنا من خلال مهمات تدريسية في كافة الوحدات الدراسية ترتبط بباقي المواد الدراسية في تكامل مخطط له، ثم مواكبة للتطورات الحالية المحلية والعالمية ولتحقيق الأهداف العامة والخاصة في مادة التربية الفنية توظف الوزارة المشاريع المستمدة من رموز الثقافة المحلية التي تساعد الطلبة على تنفيذ برامج ترفيهية، وتسهم في تحسين نمط الحياة.

وأضاف أن الوزارة قامت بتدريب مجموعات من المعلمين والمعلمات من مختلف المحافظات على الدراما في التربية، وتعليم تقنيات الفنون المسرحية بالتعاون مع المركز الوطني للثقافة والفنون، وتم إصدار دليل تطبيقي للمعلمين والمعلمات لضمان ديمومة المشروع واستدامته للوصول إلى جميع المعلمين والمعلمات.

وبين محافظة أننا في المملكة الأردنية الهاشمية نطمح من خلال تدريس مادة التربية الفنية إلى توظيف عناصر الثقافة والفنون للمجتمعات المتنوعة لسكان المملكة ولا سيما بعد موجات اللجوء التي تعرضت لها المملكة عبر فترات زمنية متعددة؛ باعتبار أن التعرف على التنوع الثقافي العالمي يعتبر حقاً من حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير المناهج الإطار الخاص لمبحث التربية الفنية والموسيقية والمسرحية من الصف الأول الأساسي لغاية الصف الثاني عشر، مبينًا أن هذا الإطار يسعى الى تنمية الذائقة الفنية والجمالية للطالب وجعله قادراً على التذوق والنقد البناء مما يساهم في ازدهار الفن الرفيع والجيد، ويسعى أيضاً إلى تكاملية تربية الفرد عقلياً وجسدياً ووجدانياً، وللحفاظ على التراث الفني المحلي مع الاطلاع والمعرفة بالفن العالمي لمختلف الثقافات من خلال دراسة التاريخ والنظريات، والتحليل، والتركيب، والنقد، والتطبيق العملي ضمن الإمكانيات المتاحة وفي حدود الالتزام في ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده.

وتابع محافظة: كما تسعى المناهج الجديدة إلى تنمية مهارات القرن الواحد والعشرين مثل التفكير الناقد والإبداعي والعمل الجماعي والتعاون والبحث والاستقصاء، والاستكشاف، واعتماد استراتيجيات وطرائق حديثة في التعلم والتعليم وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وما أمكن من مصادر التعلم المتاحة ضمن رؤية مستقبلية.

وأشار إلى أهمية المؤهلات العلمية في العمل وفي بناء مسار مهني ناجح، مبينًا أن إتقان المهارات العملية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق النجاح في الحياة المهنية والحصول على مهن مناسبة للأفراد، حيث يعتبر اكتساب المهارات العامل الأساسي الذي يميز الفرد عن الآخرين.

وبين محافظة أن تعلم الفن يساعد أيضاً في تنمية مهارات الاتصال والتفكير النقدي والعمل الجماعي، الأمر الذي يعتبر ضرورياً للنجاح في سوق العمل المعاصر، حيث يعد الفن واحداً من القطاعات التي تتطلب الإبداع والموهبة والمهارات الفنية العالية، إضافة إلى أن الفن يعتبر مجالاً متعدد التخصصات والتوجهات، مما يعني وجود العديد من الفرص الوظيفية المتاحة لأولئك الذين يمتلكون مهارات فنية متنوعة ومتقدمة في المسرح والتمثيل والرسم على سبيل المثال، ويمكن أن يكون مساهماً كبيراً في إيجاد عمل لائق ومستقر في هذا القطاع الحيوي والمتنوع.

ويهدف مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الفنون 2024 إلى تنشيط وتقوية تحالف عالمي لتعليم الثقافة والفنون، بالإضافة إلى صياغة السياسات والأفكار والممارسات لتزويد جميع المتعلمين بشكل أفضل بالمعرفة والمهارات ذات الصلة التي يحتاجون إليها حالياً وفي المستقبل.

وستجمع هذه المناسبة المحورية وزراء الثقافة والتعليم من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون، كما سيعمل المؤتمر العالمي أيضاً على توحيد وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية الحكومية وشبكات اليونسكو والشركاء في مجال الثقافة والتعليم من أجل تبادل الممارسات والأفكار المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التحالف العالمي لتعليم الثقافة والفنون.

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