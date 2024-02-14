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مع اقتراب دمج التربية والتعليم العالي.. دعوات لإعادة التفكير بنظام الوزارة الجديدة

2/14/2024 11:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان – في وقت يقف فيه قطاع التعليم على أبواب هيكلة تفضي لإنشاء وزارة التربية والموارد البشرية، بديلا عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، أكد خبراء تربويون أن دمج الوزارتين، يجب أن ينطلق من إعادة التفكير بطبيعة النظام الحالي لهما، ما يتطلب أن يتغير ليصبح دور الوزارة الناجمة عنهما.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن نجاح ذلك يتطلب من القائمين على الدمج، وضع خطط لإنجاح الوزارة الجديدة، بدءا بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة تشريعات عملها وأنظمتها المركزية، ومراجعة سياساتها وخططها وآليات عملها، مؤكدين أهمية أن يكون لدى الوزارة الجديدة، سياسات وأنظمة مالية وإدارية وفنية موحدة، تنظم العمل الفني والإداري والمالي وخطط إستراتيجية لـ: التعليم العام والعالي، والمهني، والتقني.
وتعمل الحكومة ضمن خطتها لتحديث القطاع العام على إنشاء وزارة جديدة للتربية وتنمية الموارد البشرية، بدمج الوزارتين السابقيتين (التعليم والتعليم العالي)، إذ من المقرر إنجاز إنشائها بين العامين 2022-2024.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عزمي محافظة قال في ملتقى التعليم العالي 2024 مؤخرا، إن قطاع التعليم يقف على أبواب إعادة هيكلة، تنفيذا لخطة التحديث التي تتضمن إنشاء وزارة جديدة تحل محل الوزارتين، ما يستدعي سنّ تشريعات جديدة بديلة لقوانين التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات وغيرها.
مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بوزارة التربية سابقا د. محمد أبو غزلة، قال إن الاستثمار في التربية ذو عائد كبير، لذا تجري بعض الدول عمليات دمج بين المؤسسات التعليمية لمواءمة مخرجـات التعليم العـام ومتطلبـات التعليـم العالـي وتحقيق نتائج تـربوية، واقتصادية، والميزات التنافسية واستدامتها، وضمان مخرجات منسجمة مع متطلبات سوق العمل.
وأضاف أبو غزلة، يجب أن ينطلق دمج الوزارتين من إعادة التفكير بطبيعة النظام المركزي الحالي لهما، وهذا يتطلب أن يصبح دور الوزارة الجديدة مركزيا في التشريعات ورسم السياسات والأطر العامة والإشراف والمتابعة والرقابة والمساءلة، ولا مركزيا في التنفيذ، بحيث تكون مهمة التنفيذ لسياسات الوحدات التعليمية في الميدان التربوي والتعليمي، وبالتالي تخلي مركز الوزارة عن كثير من المهام التنفيذية وتسند الميدان، وتكتفي بدورها في رسم وإقرار السياسات والإستراتيجيات.
ودعا أبو غزلة، لأن يكون التعليم المهني والتقني ضمن مظلة مؤسسية خاصة، تترجم سياسات المجلس الأعلى للتعليم حال إنشائه، موضحا أن الدمج نجح في عدة دول، بخاصة ذات الأنظمة غير المركزية في الإدارة والتعليم، ولضمان نجاح ذلك يجب على القائمين عليه وضع الخطط الكفيلة بإنجاحه.
وشدد أبو غزلة، على ضرورة المحافظة على استقلالية الجامعات المالية والإدارية، برغم الدعم الحكومي لبعضها، وان يرتبط بأداء الجامعات، وان تسند عملية القبول الجامعي لكل جامعة، وفق سياسات محددة ومقرة، وفي هذه الحالة سيجري الاستغناء عن نظام القبول الموحد.
وأكد أهمية أن يكون لدى الوزارة الجديدة، سياسات وأنظمة مالية وإدارية وفنية موحدة، تنظم العمل الفني والإداري والمالي وخطط إستراتيجية للقطاعات الثلاثة: التعليم العام والعالي، والمهني والتقني، ما يضمن التكامل في التخطيط للنظام التعليمي، والتكامل أيضا بين الأدوار في التعليم والتدريب بين الكوادر البشرية بالمدارس والجامعات، وتسخير عمليات البحوث والدراسات لتطوير عناصر المنظومة التعليمية في القطاعين العام والعالي، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية في الوظائف المتناثرة والمتعددة فيهما وحجمها والحاجة إليها في مؤسسات أخرى.
واعتبر أن الدمج سيحقق استثمارا أمثل إذا ما جرى الاستعداد له، وتوفير متطلبات نجاحه، وسيعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع التربوية التعليمية، وتوجيه الأموال لتطويرها، بخاصة المشاريع الإستراتيجية بدعم المركز الوطني في رسم سياسات وتأليف المناهج والكتب المدرسية، وتطوير امتحان الثانوية العامة والقبول الجامعي، ودعم تحقيق نتائج كبيرة لسياسات وخطط وبرامج تطوير التعليم المهني والفني والتقني، بخاصة مشروع (بيتك)، إذا ما نفذ بالتكامل بين القطاعات الثلاثة.
بدوره، قال الخبير التربوي د. محمود المساد، إن التوجه نحو دمج الوزارتين، يعكس النهج المتبع في الإدارة الحكومية القائمة على المركزية الإدارية، وبنائها الهرمي في السلطة وصنع القرار واتخاذه.
وقال المساد، إن الدمج المزمع تنفيذه يكرس المركزية ويركز على إدارة الميدان عن بعد، معتبرا هذا النمط الإداري، يناقض فلسفة التعلم الحديثة القائمة على المواجهة والقرب، وتفهم الاحتياجات الفردية والعمل بالبرامج العلاجية الخاصة بالمنطقة والمدرسة والمتعلم.
وأضاف، إن الدمج يحتاج توظيفا فاعلا لقضايا أهمها: التكنولوجيا ووسائط الاتصال الحديثة المتجددة، واتقان المتعلمين والمعلمين لمهاراتها التفصيلية، كما يحتاج للتغيير في منهجيات التقويم جميعها في مراحل التعليم العام والعالي، بما فيها سياسات القبول الجامعي، وتوسيع مساحات عمل هيئة الاعتماد الجامعي، وتفعيل أساليبها والخروج بتوصيات خاصة بكل مؤسسة بشكل منفرد، ومتابعة التنفيذ والمعالجة تحت طائلة المساءلة، والاختيار المسؤول لقيادات العمل الميدانية.
وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، بقوله، إن وزارة التربية والتعليم تعمل ضمن إطار شمولي على تطوير تنظيمي، وهيكلة شاملة لكافة الإدارات والمهام والعمليات والبرامج والخدمات.
واضاف النوايسة، ان الوزارة بصدد إجراء هيكلة تنفيذا لخطة التحديث بدمج الوزارتين، وتجري حالياً دراسة للواقع وهندسة العمليات للدمج من منظور معاصر، يركز على دمج العمليات بشكل تنظيمي، يتناسب مع المهام والأدوار المطلوبة، لذا يجري تطوير بيئة تشريعة تلائم الدمج.
وبشأن التعليم المهني، قال النوايسة، تم دمج قطاع التدريب المهني بوزارة التربية، لذا استحدث موقع أمين عام لشؤون التعليم المهني، وطور السلم التعليمي بتطوير التعليم والتركيز على التعليم المهني وبما يتناسب مع المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وأضاف ان الوزارة في العام الماضي، وضمن خطة التطوير المهنيّ التي أطلقتها الوزارة آنذاك، وتماشيا مع احتياجات الدولة ومواكبة لتطورات، حدثت مجموعة قرارات، تمثلت بتبني الوزارة برنامج التعليم المهني (BTEC).
ولفت الى ان هذا النظام، يتطلب من الوزارة إجراء تطوير شامل للمنظومة الخاصة باختبار الثانوية العامة، إذ سيصبح على عامين، وفي جانب تدريب المعلمين، نهجت الوزارة نهجا علميا متطورا، يركز على تقديم تدريب مهني وفق منظومة ترتبط بالأداء وبنظام الرتب، وبما ينعكس على أداء المعلمين، ويحسن من تعلم الطلبة، لذا طورت معايير تخصصية مهنية للوظائف التعليمية والفنية والإدارية والقيادية التخصصية، وكذلك طورت ميثاق إستراتيجية التنمية المهنية وإدارة أداء المعلم.

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