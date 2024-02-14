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ضبط 507 حالات عمل أطفال منها 11 للإناث في 2023

2/14/2024 11:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال في وزارة العمل العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 منها لإناث، بعد تنفيذ 17256 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".
وبحسب البيانات، خالفت الوزارة 242 صاحب عمل، وحررت 259 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 59 نشاطا توعويا، في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش في الوزارة 106 شكاوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسويتها جميعها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق.
وبشأن عدد الكتب الخاصة بشروط تشغيل الأطفال التي صدرت منذ بداية العام الحالي، وصلت إلى 165 كتابا، في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 20.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل إلى 171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة إلى الإيذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل.
وقالت إن نحو 47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، تعمل معظمها ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
إلى ذلك، وبحسب بيانات قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية في الوزارة، بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72/أ) في العام 2023 نحو 329 حضانة، في حين بلغ عدد الحضانات المخالفة لـ (المادة 72 / ب) 1090 حضانة، وبلغ عدد الإنذارات الموجهة لها 62 إنذارا، وعدد المخالفات 7.
وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود 500 مخالفة، حيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن، صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 سنة بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

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