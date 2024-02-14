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الفاقد المائي.. عقدة تلاحق القطاع فهل تحلها الإستراتيجية؟

2/14/2024 11:39:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - يفرض العبء الواقع على عاتق القطاع المائي نحو خفض فاقد المياه البالغ نسبته حاليا نحو 50 %، سيناريوهات متعددة، أبرزها ضرورة الإسراع في تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لفاقد المياه للأعوام 2022 – 2040، وسط مخاوف إزاء إمكانية تحقيق هدف خفضه بما نسبته 2 % سنويا.
وفيما أظهرت أرقام رسمية أن فاقد المياه انخفض بما معدله نقطتان مئويتان، إذ بلغ حوالي 54 % في العام 1999، ليصل إلى حدود 52 % في العام 2022، أكد مختصون في قطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، أهمية الإسراع بتنفيذ هذه الإستراتيجية بشكل متواز مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، داعين إلى صياغة برنامج واضح يهدف إلى خفض الفاقد من شبكة المصدر المائي إلى عدادات المياه لكل مواطن.
وفي هذا السياق، أشار الخبراء إلى أن مسؤولية مطوّر مشروع الناقل الوطني ستكون إيصال المياه إلى خزانات المياه الرئيسية فقط، في حين يكون توزيع هذه المياه للمواطنين من مسؤولية وزارة المياه والري وشركات المياه الحكومية التابعة لها، وبالتالي يقع عبء تخفيض الفاقد عليها.
وبهذا الخصوص، تحدث وزير المياه والري رائد أبو السعود بحضور الأمناء العامين للوزارة د. جهاد المحاميد، ولسلطة المياه وائل الدويري، ولسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، خلال مناقشات "مالية الأعيان" لموازنة "المياه"، عن الشراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية في خفض الفاقد المائي، حيث تم الخفض بنسبة 2 بالمئة سنوياً.
وأشار أبو السعود، في تصريحاته حينها، إلى التواصل مع القطاع الخاص لإيجاد مشروع يضمن آلية بناء على معادلة رابحة لجميع الأطراف لتحقيق شراكة فاعلة في خفض نسبة الفاقد.
الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أكد أن إستراتيجية "خفض الفاقد" قدمت الإطار العام للحلول خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى هدفها الأساسي في تخفيض نسبة فاقد المياه من نحو 50 % حاليا إلى نسبة 25 % بحلول العام 2040.
وأضاف الدحيات أن هذه الخطة، التي تم إعدادها بناء على مبادرات رئيسية وردت في رؤية التحديث الاقتصادي والخاصة بخفض فاقد المياه الذي ما يزال يشكل تحديا كبيرا ضمن القطاع المائي، اشتملت على تنفيذ مشاريع رأسمالية بقيمة إجمالية مقدارها 1.3 مليار دينار.
وبين أن الإستراتيجية الوطنية لفاقد المياه (2022-2040) والتي جرت بدعم فني من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، اعتبرت أن تخفيض الفاقد الفني، المتسرب والضائع من الشبكة، هي الأولوية وتشكّل قيمة مشاريعه 1 مليار دينار من إجمالي 1.3 مليار دينار، وبالتالي يشكّل الجزء الأكبر من نسبة الفاقد.
وأوضح أن هذه المشاريع تتضمن إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه الرئيسية، ووصلاتها المنزلية، وإدارة الضغوط فيها، ومراقبة كميات التزويد المائي والمياه، من خلال عزل شبكة المياه الرئيسة لمجموعة شبكات فرعية مفصولة وغير متداخلة تسهل مراقبة تدفق المياه فيها وكشف التسربات وتحويل الضخ المباشر إلى التزويد الانسيابي، وتقع أغلب هذه المشاريع في محافظات العاصمة والزرقاء وإربد ذات الاستهلاك العالي من المياه.
وقال إن الإستراتيجية أشارت إلى عدم إمكانية تحديد مساهمة الاستخدامات غير المشروعة في فاقد المياه "بشكل دقيق وهي مشكلة محلية مرتبطة ببعض المواقع الجغرافية ولا يمكن تعميمها كسبب أساسي في ارتفاع نسبة الفاقد على مستوى المملكة".
إلا أنه نوه في الوقت ذاته بأن الإستراتيجية لفتت إلى إمكانية "الحد منها دون استثمارات رأسمالية عالية"، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 6 ملايين دينار لها فقط في الإستراتيجية.
وتابع أن هذه الاستخدامات غير المشروعة، ارتبطت ببعض أوجه القصور عند تنفيذ شبكات مياه جديدة، حيث لم يتم فصل الشبكات والخطوط والوصلات المنزلية القديمة للمياه عند استبدالها بخطوط جديدة، ما أدى إلى استخدام بعضها بشكل غير مشروع أو تسرب المياه منها.
ووفق الدحيات، فإن الإستراتيجية أكدت أن استبدال 30 % من عدادات المشتركين في محافظة العاصمة عمان من شركة مياهنا وبعد تشغيل مشروع جر مياه الديسي العام2013 وتركيب 200 ألف عداد بتكنولوجيا ألتراسونيك، "لم ينتج عنه خفض فاقد المياه أو زيادة كميات المياه المفوترة في ظل توزيع المياه بأدوار أسبوعية غير مستمرة لا تتجاوز 48 ساعة أسبوعيا، لاسيما وأن استخدام هذه العدادات يتم عندما تكون أدوار توزيع المياه مستمرة كما هو الحال في مدينة العقبة.
وأكد أن خطة "فاقد المياه"، والتي جرى نشرها باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني لوزارة المياه والري، من أهم خطط الوزارة، إذ تبيّن الدروس المستفادة من مشاريع تخفيض فاقد المياه التي تم تنفيذها سابقا، والإطار العام للحلول خلال السنوات المقبلة.
وقال إن الإستراتيجية أشارت إلى أنه تمّ سابقاً، من خلال مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تخفيض فاقد المياه في ظل التزويد غير المستمر للمياه بنسبة 11 % في بعض مناطق التوزيع في العاصمة عمان، عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه بشكل كامل، وإلى نسبة 30 % مع بعض الإصلاحات البسيطة في الشبكة.
واعتبر في الإطار ذاته، أن ترجمة الإستراتيجية للغة العربية ونشر التقارير الدورية حول الجهود المبذولة والإنجاز في تنفيذ هذه الإستراتيجية، تساهم في نشر المعرفة والوعي لدى الشركاء كافة، بما في ذلك نشر نسب الفاقد التي يتم تخفيضها في كل محافظة، والإيرادات المالية الإضافية المتأتية منه، ومساهمة كل مشروع في ذلك.
وذلك إلى جانب كميات المياه الإضافية التي سيتم توفيرها للمواطنين وانعكاسها على أدوار المياه والتوزيع ونوعية الخدمات وخاصة في فصل الصيف الذي يمثل ذروة الطلب على المياه.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، أن خفض الفاقد المائي بالشكل اللازم، يتطلب اتخاذ إجراءات عدة؛ من ضمنها تركيب وتشغيل عدادات ذكية تضمن تبيان أي عبث في حال جرت أي تجاوزات.
وأكد صبح أهمية توزيع المناطق إلى مناطق ذات نطاق أضيق، يتم من خلالها معرفة كميات المياه التي تتم فوترتها، وتشمل كميات المياه الواصلة وحجم ما يتم احتسابه، وبالتالي إمكانية تحديد وتقييم مكامن الفاقد سواء كان فيزيائيا من خلال خطوط المياه، أم من خلال الاعتداءات.
وقال إنه يجب وضع عدادات كبيرة على كل مصدر مائي يتم الاعتماد عليه في تقديم مؤشرات حول كمية المياه المنتجة، وعلى أثرها تتم المقارنة بين الموجود وبين المستغل، مشددا على أهمية استمرارية العمل بخفض الفاقد، علما أنه من أهم عناصر إيجاد المصادر الجديدة.
وأوضح الأمين العام الأسبق لـ "المياه" أن خفض كل 1 % أو 2 % من الفاقد (سواء الفيزيائي أو الإداري)، يعني توفير ملايين الأمتار المكعبة من المياه، موصيا بصياغة برنامج واضح لخفض الفاقد من شبكة المصدر المائي إلى عدادات المياه لكل مواطن.
أما الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، فرأت أن هدف تقليل الفاقد من المياه، وفق الإستراتيجية الوطنية بـ2 % سنويا، والوصول إلى 25 % بحلول العام 2040، هو "هدف طموح للغاية" رغم أهميته في ظل ارتفاع تكاليف مصادر التمويل.
وبينت الزعبي أن الخطط التي تم وضعها لتقليل فاقد المياه لم تكن مبنية على أرقام حقيقية على أرض الواقع، إذ لم يتم تحديد كميات المياه المنتجة من المصادر والكميات المستهلكة بشكل دقيق، ولذلك، فإن "أهداف تخفيض نسبة فاقد المياه كانت غير واقعية، وهناك حاجة لحساب حجم فاقد المياه بدقة".
وبهدف مواجهة تحديات القطاع، أكدت الزعبي ضرورة الإسراع في إيجاد حلول وفق برامج الاستثمار المستقبلية في المياه، خاصة الإستراتيجية منها، التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة إلى العديد من البرامج والمشاريع المختصة بتخفيض نسبة الفاقد من المياه، لكن أغلبها عبارة عن تكرار لتجارب ربما كانت فعالة سابقا، لكنها تحتاج إلى تجديد وتغيير النهج.
وبينت أن تحلية المياه وإعادة استخدامها أمران أساسيان لمستقبل آمن مائياً يستخدم مبادئ الاقتصاد الدائري بدلاً من النموذج الخطي غير المستدام المتمثل في أخذ المياه ومعالجتها واستهلاكها وإهدارها، ما يعزز نظام المياه الدائري المرن والاستخدام الأكثر استدامة، ومسؤولية للمياه والطاقة والموارد الأخرى، ويحافظ على المياه والنظم البيئية الطبيعية ويجددها.
ومن أبرز الحلول التي يجب اللجوء إليها لمواجهة ظاهرة فقدان المياه الناتجة عن الشبكات، بحسب الزعبي، تحديد مكونات الفاقد ونسب تأثيرها وكلف معالجتها، ويتم ذلك من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة ذات مداخل ومخارج محدودة، وتركيب أجهزة قياس التدفق والضغط، وتحديد النسب الفعلية من الفاقد الفيزيائي والإداري في الشبكات لكشف نسبة الفاقد وتحديدها بدقة، وتحديد الإجراءات المناسبة لتقليل الهدر بحيث يتم تحديد الأولويات بناءً على العنصر الأكثر تأثيراً ومدى توفر التمويل.
وشددت على ضرورة البدء بتزويد المنازل بالمياه بشكل مستمر، قدر الإمكان، ما يعني تقليل حجم الفاقد بشكل كبير، حيث إن إمدادات المياه المتقطعة تزيد من حجم الفاقد، لأنه يؤدي إلى تلف الشبكات، كما أن هناك مشكلة حقيقية في تحصيل المياه غير المدفوعة من المستخدمين، وخاصة الدوائر الحكومية، ويجب إيجاد آلية يمكن من خلالها سداد أسعار المياه المستحقة لهم.
كما لفتت إلى ضرورة تبطين القنوات والممرات المائية، والتوسع في استخدام أنماط الري الحديث لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد المائية في الري وتحقيق وفرة في المياه، بما يسمح بإمكانية التوسع الأفقي واستصلاح واستزراع مساحات أرضية جديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية.
من جهتها، تعهدت الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023-2040، والتي أكدت أن تحقيق الأمن المائي لا يرتبط فقط بزيادة مصادر التزويد فحسب، أن يتم العمل على الاستخدام الأمثل بشكل صارم لكل قطرة مياه، وذلك عبر تقليل الخسائر الناجمة عن التسرب والاستخدامات غير القانونية، والتي تسمى بالفاقد المائي أو المياه غير المفوترة، بنسبة 25 % بحلول العام 2040، أي بمعدل 2 % سنويا، مع رفع كفاءة التشغيل.
إضافة إلى ذلك، سيتم العمل مع مستهلكي المياه وشركائنا على تحسين كفاءة استخدام المياه، بهدف زيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة، وفق الإستراتيجية.
وفي محورها حول إدارة وتشغيل خدمات الشركات؛ أشارت الإستراتيجية إلى ارتباط ضمان خدمات المياه والصرف الصحي الفعالة والكفؤة، لإرضاء المواطنين وتقليل الفاقد المرتفع من المياه في أنظمة المياه، ولتحقيق الاستدامة المالية.
وبينت أن ذلك يتطلب برنامجا مستداما للاستثمار في خفض الفاقد المائي، والتشغيل والصيانة، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتطوير أنظمة الإدارة، والإصلاح المؤسسي، وتطوير قدرة معالجة وتوزيع مياه الصرف الصحي.
وأوضحت أنه يتم فقدان أكثر من نصف كميات مياه الشرب في الأردن عبر الاستخدامات غير المشروعة والوصلات غير القانونية وأعمال التخريب والتسرب المائي من الشبكات، ويعد الفاقد المائي، والمياه غير المفوترة، أكبر تحد تشغيلي يواجه قطاع المياه.
وأشارت إلى مساهمة الوصلات غير القانونية وأعمال التخريب في فاقد أنظمة المياه، كما تؤدي إلى انقطاع متكرر للتزويد المائي.
وبحسبها، فإن عوامل فنية كعدم كفاية عمليات القياس ومراقبة عمليات التشغيل، تمثل عقبة في طريق خفض الفاقد بطريقة أكثر شمولية، كما أنها تحد من القدرة على تحسين إدارة تحدي الفاقد المائي وأولويات إجراءات التحسين الأخرى.
وحددت الإستراتيجية في أهدافها وغاياتها المنهجية أهمية الحد من فاقد المياه في جميع أنظمة المياه البلدية وذلك لزيادة كمية التزويد من المياه، وتأكيد الاستفادة من مصادر المياه الجديدة الناتجة عن التحلية إلى أقصى حد ممكن.
وتسعى الخطة إلى خفض نسبة الفاقد المائي إلى 35 % على المستوى الوطني عند تشغيل مياه الناقل الوطني، وإلى 25 % على المستوى الوطني بحلول العام 2040.
أما عن أهدافها الفرعية والمنهجية، فتكمن في التحول إلى عمليات التزويد المستمر لتحسين إدارة الفاقد المائي، وتحسين الممارسات الإدارية من أجل خفض الفاقد الإداري، وتعزيز الإدارة التشغيلية من أجل خفض الفاقد الفيزيائي، وذلك عن طريق منع التسربات وإصلاحها فور حدوثها.

MENAFN14022024000072011014ID1107854356

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