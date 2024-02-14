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يونيسف: عدم إتاحة الوظائف للشباب الأردني يؤدي لفترات انتظار صعبة من المدرسة للعمل

2/14/2024 11:39:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في وثيقة خاصة بتقييم برنامج "التعلم من أجل الكسب" التابع لها، إلى ما أسمته بـ"جيل الانتظار" الذي تقصد به جيل الشباب الذي ينتظر الانتقال من مرحلة الدراسة والشباب إلى مرحلة الاستقلال والرجولة.
وقالت إن الوظائف التي يطمح لها الشباب في الأردن ليست متاحة، ما يؤدي إلى فترات انتظار طويلة وصعبة من المدرسة للعمل، وبالتالي تأخير انتقالهم للاستقلال المالي، والزواج، وتكوين الأسرة.
وأشارت الوثيقة إلى أنّ هذه الفترة الممتدة من الانتظار القلق لتبني أدوار البالغين في العمل وتكوين الأسرة، يطلق عليها في أدب الشباب في المنطقة العربية اسم "الانتظار"، مبينة أن عدد الشباب الأردني المتعلم حاليا يتزايد، ولديهم تطلعات في التوظيف والاستقلال، كما يواجهون تحديات في انتقالهم إلى مرحلة البلوغ.
وأشارت إلى أنّ 39 % منهم ليسوا في التعليم أو العمل أو التدريب، وهناك استمرار بانخفاض الطلب على التدريب المهني والتعليم الفني والمهني، وضعف في جودة توفيره، حيث لا يتجاوز عدد طلاب المرحلة الثانوية المسجلين في مسار التعليم المهني 3.5 %، مشيرة إلى أنّ لدى الشباب مواقف "غير مواتية" تجاه هذا النوع من التعليم، برغم كونه مجالًا ناشئًا للتوظيف في الاقتصاد.
وأكدت أن ما يتعلمه الطلاب من مهارات في المدرسة، ليست ما يتطلبه سوق العمل، بخاصة فيما يتعلق بالتفكير النقدي والتواصل والقيادة وحل المشكلات.
جاء هذا في دعوة "يونيسف" لجهات ومؤسسات لعمل تقييم للبرنامج، الداعم وفق الوثيقة للشباب والشابات الأكثر هشاشة، ليتمكنوا من نيل فرص عمل ودخل جيد عبر التدريب ودعم المهارات المبنية على احتياجات السوق، إذ تنوي تقييما يغطي 5 مشاريع تندرج تحت هذا البرنامج، نفذت في المملكة بين 2020 إلى 2023.
وقالت إن الأردن من البلدان التي تتميز بأصغر السكان سناً في المنطقة، فـ39 % من سكانها تحت الـ18 عاماً، وهو أحد أكثر الدول في العالم التي تستضيف لاجئين، إذ أنّه ثاني أعلى بلد من حيث نسبة اللاجئين إلى السكان.
وبينت الوثيقة أنه في العام 2022، بدأ الأردن بالتعافي من جائحة كورونا، وانتعش النمو إلى 2.5 % في الربع الأول من العام نفسه، مدعومًا بإعادة فتح الاقتصاد وانتعاش الخدمات المكثفة، وخصوصاً القطاع السياحي، لكن وبرغم ذلك، أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية لتسارع معدلات التضخم، بينما ما تزال ظروف السوق صعبة.
وذكرت أن عدد الشباب المتعلم اليوم يتزايد، ولديهم تطلعات بالتوظيف والاستقلال، لكنهم يواجهون تحديات عدة في انتقالهم إلى مرحلة الاستقلال.
وأشارت إلى أن الجائحة خلقت تحديات إضافية للتعليم والعمل، بينما شهد الأردن واحدة من أطول فترات إغلاق المدارس في العالم (54 أسبوعا) مشيرة إلى أنّ إغلاق المدارس، وعدم المساواة في الوصول للتعلم الجيد عبر الإنترنت، وتفاوت مستويات دعم الوالدين، أدّى لتفاقم عدم المساواة في التعليم بين الأطفال والمراهقين.
وقالت إنّ هناك تكافؤا بين الجنسين في الوصول للتعليم في الأردن، بينما تتفوق النساء بشكل كبير على الرجال من حيث التحصيل العلمي، وبرغم ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة بين النساء، فإن 60 % من الشابات الأردنيات يكملن تعليمهن العالي مقارنة بـ40 % فقط من نظرائهن الذكور، لكن فرص المرأة بالحصول على عمل واختيار مسارها المهني على المدى الطويل محدودة، وخصوصاً الفتيات من اللاجئين والمراهقين وذوي الإعاقة.
وفي العام 2022، ظل معدل البطالة أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (%22.6 في الربع الثاني من العام 2022)، بخاصة بين النساء (29.4 %) والشباب دون سن الـ25 عامًا (46.1 %). وكانت المشاركة في القوى العاملة منخفضة (33.5 % في الربع الثاني من العام 2022)، بخاصة النساء (14.2 %)، وهو معدل يعد من بين أدنى المعدلات في العالم.
وأضافت أنّ الشباب الأردنيين يبدون اهتماماً بريادة الأعمال في السنوات الأخيرة، لكن إنشاء الأعمال التجارية واستدامتها في البلاد، يمثل تحدياً بسبب محدودية الوصول للتمويل والبيروقراطية، والمناهج التعليمية التي لا تعلم المهارات الشخصية وريادة الأعمال، وتتفاقم هذه التحديات في المحافظات الجنوبية، بحيث لا تعتبر ريادة الأعمال الذاتية إستراتيجية للبقاء كما هو الحال في المناطق الحضرية.
وتهدف "يونيسف" من هذا كله، تقييم مشاريعها وبرامجها بين 2020 و2023 لدعم الشباب، كالبرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض"، الذي أطلق بقيادتها، ومركز تطوير الأعمال العام 2020. إذ ساعد البرنامج منذ إطلاقه على تدريب 1,236 شخصًا
(%47 من الإناث)، وعمل 841 دراسة جدوى، وإحالة أكثر من 800 شركة للبنوك. ومولت 245 شركة بقروض مصرفية، وكان 89 منها ممول ذاتيا (وهو خيار تفضله المشاركات الإناث، بسبب الأعراف الاجتماعية وتقييد وصول المرأة للائتمان)، ما أدى لخلق 1234 فرصة عمل للشباب.
كما سيجري تقييم مشروع "عزم" الذي أطلق العام 2020، وهو جزء من برنامج التعلم من أجل الكسب التابع لـ"يونيسف"، أنشئ لتزويد الشباب الضعفاء (18 الى 24 عامًا)، وخصوصا الفتيات والشابات، بمهارات تساعد بزيادة فرص توظيفهم وريادة الأعمال في الجائحة.
ووفقا لـ"يونيسف" فإنّ المشروع منذ إنشائه، ساعد 467 شابا مستضعفا (%74 إناث) لتلقي دعمًا لريادة الأعمال، ما أدى لإطلاق 198 مشروعًا تجاريًا ضمن منظمات المجتمع المحلي التي تقودها النساء، أو كمشروعات متناهية الصغر والصغيرة، يقودها شباب أو مؤسسات مجتمعية محلية، وقد وظفت هذه الشركات للآن 450 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا (70 % إناث)، ما ساعد الأسر (غالبًا ترأسها إناث) في أفقر مناطق البلاد، على تلبية احتياجاتها الأساسية وتحقيق شكل من أشكال أمن الدخل، بخاصة في ظل الظروف القاسية التي فرضتها الجائحة.
كما يجري تقييم برنامج "نشامى"، ويتكون من 3 مكونات: الحرف اليدوية، الزراعة المائية، القيادة. وقد بدأ في العام 2020 وتنفذه "يونيسف" و"دار أبو عبد الله"، بهدف تزويد الشباب الأكثر ضعفًا بالدعم الفني والمالي لتأمين فرص توليد الدخل. مع الإشارة إلى أن معظم المستفيدين منه، متلقون للطرود الغذائية التي توزعها تكية أم علي.
وسيستعرض التقييم نتائج ورشة الحرف اليدوية والخياطة الداخلية والخارجية التي قدمتها "يونيسف" في العام 2021 بمركز إنتاج بلدية الزعتري، ويوفر للنساء المحليات - السوريات المقيمات في المخيم والمجتمع المضيف، والأردنيات- التدريب على الخياطة وفرص توليد الدخل، بتوظيفهن في خط إنتاج المركز، بما يلبي معايير التصدير الدولية.
ومنذ العام 2021، زود أكثر من 70 شابة أردنية وسورية بمهارات إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك 150 ألف قناع غير طبي لدعم الاستجابة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، و20 ألف لعبة، و250 مجموعة شتوية للعائلات الضعيفة، وأخرى متنوعة من الملابس، وكان متوسط دخل الفرد 200 دينار.
كما سيجري تقييم مشروع الزراعة المائية الذي أطلق في العام 2020 بهدف الاستفادة من إمكانات الزراعة المستدامة في الأردن، لخلق فرص عمل للشباب مع زيادة كفاءة استخدام المياه، اذ يمكن لتقنيات الزراعة الفعالة من حيث التكلفة والصديقة للبيئة، كالزراعة المائية أن تزيد الإنتاجية، في وقت تقلل فيه من استخدام الأسمدة والأراضي والمياه.
وتشير "يونيسف" إلى أنّ الزراعة عادة ما توظف فئات سكانية فقيرة ومهمشة، وبالتالي فإنّ النمو الزراعي يمكن أن يلعب دورا حاسما بالحد من الفقر، وينطبق هذا بشكل خاص على المناطق الريفية التي تتميز بارتفاع معدلات الفقر، والأراضي الخصبة، والإمكانات غير المستغلة في القطاع الزراعي.
وسيجري تقييم برنامج مهارات القيادة والتمكين الاقتصادي الذي أطلق في 2020، بهدف منح الشباب المشاركين أدوات وفرصا ملموسة لتطبيق المهارات القيادية التي اكتسبوها عبر الجزء النظري من التدريب، وتطوير وتنفيذ مبادرات تشرك المراهقين من المنطقة المحلية لتلبية احتياجات المجتمع.

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