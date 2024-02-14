الملك يلتقي مع لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي

الملك يلتقي مع لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي
التاريخ
2/14/2024 11:39:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن مع لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأميركي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
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