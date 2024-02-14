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3800 مشترك مهددون بالحجز على ممتلكاتهم لصالح مياه اليرموك

2/14/2024 11:23:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد التميمي إربد - يهدد 3818 مواطنا ترتب عليهم ذمم مالية لصالح شركة مياه اليرموك بقيمة مليون و884 ألف دينار بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بعد أن لجأت الشركة إلى إعداد كشوفات بأسمائهم تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية، وفق الناطق الإعلامي في الشركة معتز عبيدات.
وقال عبيدات إن المشتركين لم يقوموا بالتسديد رغم منحهم المدة القانونية بعد الإشعارات وفرصة أخرى مدتها ستون يوما من تاريخ النشر وقبل السير بإجراءات الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من خلال قانون تحصيل الأموال العامة.
ودعا عبيدات المشتركين في جميع مناطق خدمتها (إربد، جرش، عجلون والمفرق) للمبادرة إلى تسديد الذمم المتراكمة على اشتراكاتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها مراعية ظروفهم المالية رغم أن الشركة توجهت للمواطنين وخلال السنوات السابقة بالعديد من الرسائل تدعتهم فيها إلى تسديد الذمم وأكدت من خلالها بأن تراكم الذمم سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات عديدة لتحصيل تلك الذمم بالطرق القانونية.
وأوضح أن الذمم المتراكمة على المواطنين وصلت إلى أرقام مرتفعة، وأن تحصيلها يسهم بشكل كبير في استدامة تقديم الخدمة وتطويرها والبحث عن مصادر مائية جديدة وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين التزويد المائي في كافة المناطق لتلبية الطلب المتزايد على المياه في ظل الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة في عدد المشتركين عاماً بعد عام، حيث وصل عدد المشتركين إلى حوالي 385 ألف مشترك.
وأشار إلى أن الشركة أتاحت للمواطنين قنوات عديدة للتسديد من أجل التسهيل عليهم حيث يمكن التسديد من خلال الوسائل الإلكتروني (اي فواتيركم)، أو من خلال البنوك ومكاتب البريد أو مكاتب الشركة المتواجدة في المحافظات والألوية.
كما أتاحت الشركة للمواطنين، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها () الاستفسار عن المبالغ المترتبة عليهم والمطلوب تسديدها ليكونوا على معرفة تامة بأوضاع اشتراكاتهم أو حتى عملية احتساب الفاتورة من خلال إدخال كمية الاستهلاك واحتساب أثمان المياه، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض على قيم فواتيرهم في حال كان هناك مشكلة من أجل التأكد من كميات الاستهلاك ودراسة اعتراضاتهم وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأكد عبيدات أنه ومع تراكم هذه الذمم وعدم التسديد لجأت الشركة إلى تحصيلها من خلال قانون تحصيل الأموال العامة، حيث تقوم الشركة بتوزيع الاشعارات للمواطنين الذين تتراكم عليهم الذمم لفترات زمنية طويلة ولم يلجأوا للتسديد أو حتى مراجعة مكاتب الشركة ويمنح هذا الإشعار مدة أربعة عشر يوما للمواطنين قبل أن يتم نشر كشوفات المتخلفين عن التسديد في الجريدة الرسمية.
وتابع أنه وفي هذه الحالة هناك مدة ستين يوما بإمكان المواطن مراجعة الشركة والاعتراض والتقسيط قبل أن يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك أو لورثته في حال كان صاحب الاشتراك متوفى، وفي هذه الحالة لا يمكن الاعتراض ويجب على المشترك تسديد نسبة من المبلغ المتراكم بالإضافة إلى غرامة تأخير 6 %، على كامل المبلغ من تاريخ الحجز والباقي يتم تسديده عن طريق كمبيالات بنكية او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها لتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ونوه إلى أن الحجز يشمل مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة كما وتعمل الشركة وبقرار من أمين عام سلطة المياه بسحب الأرصدة من البنوك للمتخلفين عن التسديد بالقيمة المتراكمة على الاشتراك مع بقاء باقي الرصيد تحت إشارة الحجز إلى حين مراجعة الشركة وإبراء الذمة بالطرق المتبعة والحصول على كتاب فك الحجز وأن كل هذه الإجراءات هي بحد ذاتها ازعاج للمواطن وهو في غنى عنها ويمكنه تفاديها من خلال التزامه بتسديد أثمان المياه أولاً بأول.
وقال عبيدات إن التحول إلى الفاتورة الشهرية يجعل الأمر أكثر سهولة على المواطن ويمكنه تسديدها شهرياً بدل الانتظار لثلاثة أشهر وبما لا يسمح بتراكم الفواتير وتجنب كل ما تم ذكره من إجراءات لتحصيل الذمم.
ودعا المشتركين لتسديد الفواتير أولا بأول وتجنب الاجراءات التي تؤدي إلى الحجز والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الشركة في الاعتراض والتقسيط وتنوع قنوات الدفع المتاحة وتوفير الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن الأرصدة والفواتير غير المسددة.

MENAFN14022024000072011014ID1107854319

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