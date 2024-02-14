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%45 انخفاض المناولة بالموانئ.. والبضائع تصل متأخرة

2/14/2024 11:23:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - فيما تكشف ارقام نقابة ملاحة الأردن عن انخفاض ملموس بحجم المناولة في موانئ العقبة بنسبة 45 % خلال الـ3 أشهر الماضية، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي سبقه، لم تسجل حتى الآن شكاوى حول نقص أو عدم وصول البضائع وانما تأخر وصولها.
ويعزى انخفاض حجم المناولة إلى الأحداث الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة خاصة للبضائع التي تعبر باب المندب باتجاه العقبة إلى جانب وجود عطلة لدى المصانع الصينية التي تنتج أكثر احتياجات المملكة، في وقت تستمر وزارة النقل بتوفير بدائل متعددة للأزمة التي تعيشها منطقة البحر الأحمر من خلال خطوط التغذية والخطوط التي ما تزال تعبر باب المندب.
ووفق تجار بالعقبة، فإنه وحتى الآن لا يوجد اي مشاكل حول عدم وصول البضائع وتلبية احتياجات السوق بمعظم مستلزماته، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وبعده عيد الفطر السعيد، بيد أنهم قالوا " هناك تأخر بوصول البضائع وارتفاع أسعار الشحن إلى نسب عالية".
ويؤكد مدير نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح أن البحر الأحمر منطقة مهمة للتجارة الدولية، إذ إن
6 %، من هذه التجارة تعبر منطقة باب المندب، أي ان حوالي 21 ألف سفينة، تعبر سنويًا من مضيق باب المندب، بمتوسط يومي يصل إلى 60 سفينة، مشيراً إلى أن الأردن يستورد حوالي 420 ألف حاوية سنويًا إلى ميناء العقبة، حيث تأتي حوالي 260 ألف حاوية، ما يعادل 62 % عبر البحر الأحمر، بينما تأتي 38 % عبر قناة السويس.
وأشار الدلابيح إلى أن معدل المناولة خلال الـ3 أشهر الماضية، انخفض الى ما يعادل 45 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي سبقه، نتيجة الاحداث التي تهدد السفن التجارية التي تعبر منطقة البحر الأحمر، ما دفع العديد من خطوط الملاحة البحرية الى تغيير اتجاه عبورها الى رأس الرجاء الصالح، إلى جانب ارتفاع رسوم التأمين البحرية والتي وصلت الكلفة الإضافية للباخرة الواحدة إلى 3 ملايين دولار خلال رحلتها، نتيجة تغيير مسار الإبحار من البحر الأحمر إلى وجهات أخرى للوصول إلى وجهتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحاويات، مؤكداً ان عطلة المصانع الصينية التي تنتهي في 19 شباط (فبراير) الحالي ساهمت ايضا بارتفاع اسعار النقل البحري.
وقال الدلابيح، "بعد انتهاء العطلة الصينية سيكون هناك رأي آخر، إما سترتفع أو تنخفض أسعار الشحن الحاويات مقرونة بالاوضاع كذلك بالبحر الاحمر"، مبينا أن الباخرة من الصين تستغرق 16 يوما ابحارا وتقطع مسافة 7100 ميل بحريا، وعند تغيير مسارها تقدر المسافة التي تقطعها الباخرة ضعف المسافة ما يعادل 14 الف ميل بحري، وبوقت أقلها 30 يوما، لذلك يرتفع سعر الحاوية إلى الضعف تقريبا، منها أجور عبور قناة السويس وكلف الطاقم والنفط.
ويمثل خليج العقبة أهمية إستراتيجية للدول المشاطئة، حيث أُنشأت على سواحله العديد من الموانئ التجارية والسياحية ومرافئ الصيد، وقد أنتجت الموانئ الحديثة التي أقيمت على شواطئه بيئات تجارية وصناعية متقدمة، وأسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وتطويرها.
ويشكل الخليج للأردن أهمية خاصة، إذ هو المنفذ البحري الوحيد، وعبره تنطلق تجارته البحرية إلى العالم التي تصل المملكة بدول آسيا والشرق الأقصى وشرق أفريقيا بأقصر الطرق وأقلها تكلفة، كما يمثل معبرا رئيسيا لاستقبال النفط الوارد لها، كما يُعد خليج العقبة حلقة وصل مهمة بين مصر ودول المشرق العربي، وبرزت أهميته بشكل خاص عقب إنشاء الخط الملاحي بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة.
وبين تجار مستوردون للبضائع أن بضائعهم تصل بالوقت المحدد عبر باب المندب، إلا أن بعض البضائع تأخر وصولها لأسباب العطلة الصينية والتداعيات الجيوسياسية في البحر الاحمر نتيجة تكدس وانتظار البواخر عند باب المندب.
وأوضح التاجر محمد الرفاعي أنه استورد 4 حاويات بضائع من الصين كان من المقرر أن تصل في غضون 20 يوماً، إلا أنها تأخرت 35 يوما، وبارتفاع في أسعار النقل وصل إلى 7 آلاف دولار للحاوية الواحدة وهذا الارتفاع كبير اعادنا الى تحديات جائحة كورونا.
وبين نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان أن نحو 40 %، من حاويات الألبسة المحملة ببضائع عيد الفطر، والقادمة بحراً وصلت إلى الأردن، وذلك بعد أن تأخرت بسبب أزمة البحر الأحمر، مبينا أن عددا من البواخر الناقلة للبضائع جاءت عن طريق موانئ متعددة منها عبر دول الخليج وتحديداً الإمارات من خلال ميناء جبل علي، متوقعا ومن واقع اطلاعه ومتابعته لأمور الشحن أنه وخلال الأيام المقبلة ستصل حاويات وبأعداد كبيرة، مؤكداً أن بضائع عيد الفطر سيبدأ عرضها في الأسواق المحلية بداية شهر آذار (مارس) القادم، وذلك تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك.
وكانت وزيرة النقل وسام التهتموني قد أكدت في تصريح صحفي أن الحكومة وفرت بدائل متعددة للازمة التي تعيشها منطقة البحر الاحمر والاحداث الجوسياسية من خلال خطوط التغذية والخطوط التي ما تزال تعبر باب المندب، مشيرة إلى أن الاحصائيات خلال الاشهر الماضية مطمئنة وتسير وفق ما هو مخطط لها باستمرار.
وبينت التهتموني ان سلاسل النقل والتوريد مستمرة الى موانئ العقبة والمنافذ الحدودية الاخرى بتظافر جميع الجهود بالشراكة مع القطاع الخاص وخطوط الملاحة والمؤسسات والشركات المينائية والبحرية.
في المقابل، يتوقع الخبير الاقتصادي ابراهيم النعيمات أن اسعار البضائع والسلع وحسب المعطيات لن تشهد ارتفاعا خلال الفترة الحالية، نتيجة وصول كافة البواخر إلى ميناء العقبة وعبر المنافذ الأخرى، مؤكدا أن كافة البضائع التي وصلت ارتفعت اسعارها بشكل بسيط ولم يلمس المواطن ذلك الارتفاع، لكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه خلال شهر رمضان حتما سترتفع اسعار البضائع بكافة اصنافها نظرا لاستمرار ارتفاع اسعار التأمين والشحن بسبب احداث المنطقة، إلى جانب تغيير بعض خطوط الملاحة مسارها لرأس الرجاء الصالح، ما يزيد اسعار الشحن إلى الضعف وسيتحمله بالتالي المستهلك.
وبين النعيمات أن أي ارتفاع محتمل بأسعار السلع لن يظهر إلا بعد انقضاء شهر رمضان وعيد الفطر وعلى الأغلب سيكون على البضائع التي تأثرت بارتفاع أجور الشحن والتأمين.

MENAFN14022024000072011014ID1107854318

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