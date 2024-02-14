Thursday, 15 February 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حين يأتي الظلم من ذوي القربى

2/14/2024 11:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أن تأتي الأصوات التي تبخس دول الخليج في ثرائها وعطاءاتها من الأغراب، فهذا يمكن تبريره والتعامل معه بحجمه وبالندية المطلوبة، أما أن تأتي هذه الأصوات ممن نضعهم في خانة الأشقاء، فهذا والله ما يحز في النفس ويؤلم القلب.
ذلك هو ما عشناه على أكثر من صعيد، كان آخره ما حدث عقب فوز قطر بكأس آسيا بعد تخطيها المنتخب الأردني في المباراة النهائية وفوزها عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
مهما كانت مجريات المباراة ومآلاتها، فإنها لم تكن تستحق الخروج بها عن نطاق تنافسها الأخوي، لنسمع من بعض الأصوات ما يحيل الموضوع إلى (اتهامات)، وما يدمغ المال الخليجي بأعمال لا تمت للأخلاق الرياضية ولا تقترب من عمق علاقات الإخاء، ليصبح مال الخليج في قفص الاتهام الجائر، بل لتصبح جهات الاختصاص أيضاً متهمة بالرشاوى والتلاعب بالنتيجة، لينتقل الأمر من التنافس الرياضي الشريف الذي يدعم الإخاء، إلى معول هدم يضرب صرح ذلك الإخاء.
للحق، فإن التجني على الخليج وأمواله لم يكن محصوراً في الجانب الرياضي ومنافساته، فقد كان الخليجيون دوماً عرضة لتبخيس إنجازاتهم في كل مجال، وكأن ما تم إنفاقه على أوطاننا من ثرواتنا، وما بذلته بلداننا من تأهيل وتعليم وتدريب لأبنائها في أرفع مراكز العلم والمعرفة.. كأن ذلك كله لم يكن له ثمار، ولم نحصد له نتائج.
لقد كان المال الخليجي على الدوام جزءاً من ملحمة النماء الذي أحال دول الخليج إلى أعلى مستويات الرخاء والرفاهية، وكان المال الخليجي علامة على اقتصادات خليجية تنمو وتزدهر وتبهر بمنجزاتها العالم في كل الأصعدة، بل لقد كان المال الخليجي سنداً وعوناً للأشقاء أينما وجدوا، والأصدقاء مهما نأت مواقعهم، ولكل البشر أينما كانوا.
أكبر ظلم يمكن أن يحيق بالنفوس هو تبخيس جهد الآخرين، وأن تستكثر عليهم بأن يكون لهم إنجازاتهم، وهذا للأسف ما حدث من تلك الأصوات، وغيرها من أصوات سبقتها في شؤون أخرى، رغم علمهم اليقيني بأن هذه الإنجازات قد جعلت الخليج يتجاوز الكثير من الصفوف، ويصبح بجهد أبنائه وإنجازاتهم ضمن معادلات الكبار، قيادةً للعالم في كثير من المجالات، ومحلاً للاهتمام الدولي، واحتراماً لكل قرار يصدر من قياداته.
إنها ليست ثروة مالية فحسب، لكنها ثروة عقول بشرية، وسواعد إنسانية، وفكر خلاّق، وجهد وعمل ومثابرة ومصابرة، جعلت الخليج في المكانة الرفيعة، سواء في بنياته التحتية، أو في اقتصاداته المتينة، أو في إنجازاته العلمية وصروحه المتقدمة، أو في الرياضة عموماً وكرة القدم على وجه الخصوص.
لم يكن الأمر يستحق الزج بالمال الخليجي ظلماً وبهتاناً في شأن رياضي قابل لاحتمالات الكسب والخسارة، ولم يكن من اللائق أن يرتفع الفحيح في وجه إنجاز رياضي خليجي ليس مستغرباً.. نافخاً السم في جسد الإخاء الذي ما زلنا الأكثر حرصاً على أن يكون بكامل العافية.
الخليج أكبر من هذه الصغائر، والفحيح لن يوقف قطار الإنجاز، وما على الآخرين سوى إمعان النظر، واستكشاف الحقائق بكل جلاء، قبل التجني على الآخرين، وقبل الوقوع في مستنقع آسن لا نريده لهم أبداً.

MENAFN14022024000089011017ID1107854305

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث