Thursday, 15 February 2024 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجرام الشوارع

2/14/2024 11:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ليست نادرة هي المرات التي نتعرض فيها لتعدي سائقي الشاحنات (المجرمين) وسائقي السيارات الخاصة المتهورين، من موصلي الطلبات، أو حتى بعض المواطنين والمقيمين، غير آبهين بأرواح من حولهم. أنا وجميع من حولي تعرضوا لوحشيتهم ونجوا بأعجوبة. مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالضحايا الذين نجوا بأعجوبة أو بعاهة مستديمة. والقصص المؤلمة لوفيات نتجت عن هذا الإجرام دون رادع، ولم يتم تعويض نسبة كبيرة منهم، بل ينجو هؤلاء السائقون دون محاكمة، ويتم إقفال الحالة بتعديل نسبة ضرر وتحمل فقط. طبعا هذا إذا حصل تلامس خطر بناء على قوانين ((نجم)) غير المحكمة في بعض الحالات.
الكارثة هو أن الكثير منهم لا يعاقب على نسبة الضرر والتحمل حتى؛ بسبب ((عدم التلامس)) بناء على نظام ((نجم)) غير المنطقي. هل نجم ينتظر من الضحايا الناجين تعريض أنفسهم للخطر حتى يحاسب هؤلاء المجرمين واحتسابهم كأطراف بالحادث؟، ونجم أيضًا لا يعترف بنسبة الضرر لحوادث لطرف واحد عند الاصطدام في الأرصفة أو الأعمدة وغيرها الناتجة عن إجرام الشوارع!
أمانة.. تحية إجلال وتقدير وتعظيم سلام للمرور على عملهم الجبار في حل هذه القضايا والمشكلات، ولكن معالجة المشكلات الحالية فقط لا يحسن من الوضع الحالي، لسببين:
الأول: المخالفات للسياقة المتهورة بسيطة جدا، ويجب مضاعفتها، والشاحنات أيضًا غراماتها قريبة من غرامات السيارات الخاصة، في حين يجب أن تكون أضعاف الضعف لغيرها.
ثانيا: المتسببون في الحوادث ينفذون بجلدهم هروبا، وإن تمت محاسبتهم بسبب سياقتهم الوحشية، يكتفى بتحمل الضرر، في حين يجب محاكمتهم كمتهمين في قضية جنائية، لأنه شروع في قتل متعمد.
أخيرا.. إجرام الشوارع لن يتوقف دون محاكمة جنائية٬ وغرامات بأرقام فلكية تهدد استقرارهم المالي.

MENAFN14022024000089011017ID1107854304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث