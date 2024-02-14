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الاختصار الذي نعيش به

2/14/2024 11:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى سعد زغلول رسالةً طويلة إلى محمد عبده بقول: ((اغفر لي الإطالة، فلا وقتَ عندي للاختصار))، هذا المعنى الذي طَرحه سعد زغلول يُمكِن أن يكونَ بهذا التعبير: ((إذا لم يكن لديك وقتٌ للاختصارِ فليسَ لديك وقتٌ لإبداعِ الكتابة))؛ لهذا ربما يَحلّ التهلهلُ في قلبِ الكتابة التي يزيد مبناها على معناها.
من أمارات ما تصبو إليه المقالةُ حكاية وقعت للكاتب ((راي برادبِري))، مفادها أنه كتبَ نصًا سينمائيًا مكونًا من 360 صفحة، فقال له المُخرِج: اقتطِع من النصِّ أربعين صفحة!. ((تضايق)) راي وتَبيّنَ له في الوهلةِ الأولى أنَّه لا يستطيع، لكنّه استطاعَ، فلمَّا استطاع طَمِع المخرج فقال: اقتطع أربعين أخرى، هنا ((اندهش)) راي وشَعر أنه يُمزّق ((حقائق))، لهذا قال لا يمكن، ولكنّه جَرّبَ فاستطاع، فطمع المخرج أكثر فقال: اقتطع ثلاثين صفحة إضافية، فصرخ راي لقد بلغنا حدّ المستحيل، لكنَّه جرب فاستطاع، فنظر إليه المخرج بابتسامةٍ خبيثة تجاوزت المستحيل: الآن احذف ثلاثين أخرى، فدبَّ نشاطُ ((ما بعد المستحيل)) في جسد راي فحذف ثلاثين صفحة أخرى، فصار النصُّ 120صفحة.
لم يكن راي يحذف، بل كانَ يزيد الوقتَ ليحول النصَّ من كلام عاديّ إلى نصٍ إبداعي؛ فقد سُئِل في حوارٍ عمّاذا يحذف؟ فقال لا أحذف، بقدر ما أستخدم المجاز للإنجاز، ومثاله في أحدِ كتاباته السينمائيّة قال يَصِف شخصية: ((أبٌ يبسطُ ذراعيه كالديك الرومي، ويمدُّ قدميه كالّلقلق))، وهو بهذا يُعوِّل على مخرجٍ يعمل بنظرية الاختصار، فيُفجِّر مِن هذا التشبيهِ البلاغيِّ تَشبيهًا مرئيًا يُبهِج المشاهدين ويُمتِعهم.
تَقتَرح هذه المقالةُ أن تُسمِّي الاختصارَ بهذا المعنى تجربةَ ((ما بعد المستحيل))، فالاستحالةُ ما هي إلا ظنون مغلقة تُفتِّقها اللغةُ، ومن ثم توصِلنا هذه التجربة لمفهوم ((الاختصار الذي نعيشه))، ويُمكِن أن تُولِّدَ هذه التجربة أشياء متعددة، كما تتوالد حكايات ألف ليلة وليلة من بطونِ بعضها، ومن هذا التوالد طَرحُ نظرةٍ جديدة لعلاقةِ الكاتبِ بالمخرج، ونفي مقولة: ((المؤلفون من الزهرة والمخرجون من المريخ))!.
وهذه العلاقة تقوم على قاعدةِ الاختصار ذاتِها، فالكاتبُ ذاتٌ تخلق الشخصيات والأحداث وصراعاتها على الورق، ثم أي محاولة لتجسيد ذلك يُصاحبه سؤالُ المطابقة بين الورق ((الذهن)) والخشبة ((العين أو الواقع))، ومن ثم ندخل في صراعٍ فلسفي لا ينتهي مع سؤال: ((مَن ربُّ العمل؟)).
ولا ينطلق العملُ -فعليًا- إلا بأن يَخلق المخرجُ الحقيقةَ للمشاهد بعيدًا عن سؤال المطابقة!، لكن في لحظةِ التجسيد نجد أنَّ المخرجَ سيقابل الممثلين الذين يصنعون حقائق مغايرة لِمَا أراده المخرج بالضبط، ومن ثمَّ ندخل في سؤال آخر: ما الحقيقة بين رؤية المخرج وتفاصيل الرؤى التي تصنعها الشخصية من روحها؟ ما دور ((الانسجام)) هنا في صنع الحقيقة؟ ثم لو انتهينا من كل ذلك سنصطدم بالجدار الرابع؛ جدار المتلقي في لحظة العرض، ذلك الذي شارك صُناع العمل منذ لحظة التأسيس.
ومع كل هذا نحن نرى العمل كما لو كان من عمل كُلِ واحدٍ على حدة، وفي الوقت نفسه متآلف كأنَّه من عمل واحد فحسب، هذه المقالة تقول إنَّ المؤلِف لم يكتب إلا على طريقة الاختصار المبطّن، وكذا المخرج، بل إنَّ الممثلين دخلوا في جَوٍّ من الاستعارة التمثيليّة، وتدربوا عليها وهم يَطؤون خشبةَ المسرح، وكُلُّ ذلك يأتي كيدٍ خفيّة، وليس مدروسًا بوعيٍ تامٍ، لهذا ربما بقدرِ استكناه الإبداع الاختصاريّ يُقابله ذوقٌ اختصاريٌ موازٍ لدى المتلقي.
ويبدو للمقالةِ أنَّ اليدَ الخفيّةَ التي تَجعل كاتبَ الأعمالِ المرئية، يَعيشُ بعقليةِ مخرجٍ، والمخرج بعقليةِ كاتب، تَرتكِز في تجربةِ ما بعد المستحيل، وهي التي تَعني أنَّ الوجود لا يُعاش إلا باختصاره، وربما لولا الاختصار لما قامت الحداثةُ، ولما رأى الناسُ العلمَ ونتائجه المبهرة؛ لهذا تخافُ الكتابةُ الإبداعيةُ من أن يُغرَّر بها وتنحو نحو التراكيب الشفهية.
أخيرًا.. هل نَستطيع أن نُغمِضَ أعيننا ونتخيّل الوجودَ بلا اختصار؟ لنفكر بها من خلال حيواتنا الضيقة.
التفاتة:
ربما نحتاج أن نقول: إن الاختصار فكرة وجودية، واختصار الكاتب المبدع الذي يتماس مع الوجود، يختلف عن الكاتب المتماس مع العروض المرئية.

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