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سياسات التعليم واستثمار كفاءة منسوبيه

2/14/2024 11:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) نتداول بصفة مستمرة ما يصدر عن المؤسسة التعليمية من قرارات أو سياسات تُعنى بالتعليم ومنسوبيه بمختلف مراحله ومستوياته؛ بسبب أن التعليم وما يتعلق به في جميع مضامينه وقراراته يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على كافة أفراد المجتمع، سواء أكانوا مشاركين في العملية التعليمية كمعلمين وإداريين أو أساتذة في الجامعات أو كطلاب ملتحقين بتلك المؤسسات التعليمية؛ لأن قوة التعليم وجودته ترتبطان بجودة الحياة وكفاءة المخرجات، ولأن الإجازات والدوامات الرسمية لمعظم الأسر تعتمد على نظامها المعتمد من الوزارة، ولذلك فهو يرتبط بتنظيم حياتنا ومجتمعنا بصورة أو بأخرى، ولذلك فنحن معنيون جميعنا ومهتمون بمتابعة ما يصدر عن التعليم من سياسات وأنظمة تستهدف بلا شك تطوير التعليم وتحسين مستوى أدائه لنحصد جميعنا ثمار منجزاته في وطن معطاء.
تداولت في الآونة الأخيرة الأنباء الصادرة عن وزارة التعليم؛ قرارات حول إسناد التدريس لجميع منسوبي المدرسة لسد العجز؛ ابتداء بمعلمي الموهوبين ثم رائد النشاط ثم الموجه الطلابي ثم الوكيل، وذلك بعد اكتمال أنصبة المعلمين المعتمدة بالتدريس داخل المدرسة.
لا شك أن القرار يُعد إنجازاً ملحوظاً في استشعار أهمية مشاركة منسوبي المدرسة في عملية التدريس، ولكن اعتماده كإنجاز حقيقي وفعلي في فهم المسؤوليات وتبعاتها، لا بد وألا يرتبط إطلاقاً بالنظرة إلى الاستفادة من منسوبي المؤسسة التعليمية بهدف توفير بدلات انتداب لمعلمين آخرين لسد العجز، ولا يجب أن ينظر إليه كذلك كوسيلة للحد من توظيف المعلمين والكفاءات الوطنية المتميزة؛ وإنما لا بد وأن ينظر إليه على أنه استثمار في طاقات وكفاءات علمية عُطلت عن أداء مهنتها الرئيسة وهي التعليم، لأن تحويل المعلم أو تكليف أستاذ الجامعة، إلى منصب إداري بمختلف مسؤولياته ونوع مركزه، لا يعني بالضرورة تجاهل تخصصه العلمي وتعطيله لأنه الأصل في تأهيله وكفاءته.
تجميد الاستفادة من منسوبي التعليم في حال تكليفهم بمهام إدارية، هو هدر لقيمتهم العلمية وتعطيل لكفاءتهم التخصصية، بالطبع لا يعني ذلك أن يتساوى في النصاب مع المعلم الذي لا يتحمل مسؤوليات سوى عمله التدريسي، ولكن ذلك يحتاج إلى تخفيض نصابه بمستوى يناسب نوع المهام الإدارية التي يكلف بها ليتمكن من العطاء المتوازن في مسؤولياته.
ندرك جميعنا ممن مارسوا عملية التعليم أو لا يزالون يمارسونها أن الابتعاد التام عن تخصصه ومجاله العلمي بالعمل الإداري أو ما شابهه؛ يفقده الكثير من تحصيله المعرفي بل ويكاد ينسيه البعض تماماً، ويلاحظ ذلك بوضوح عند المناقشة أو السؤال لأحدهم في مجال تخصصه، تجد الكثير وللأسف أصبحوا لا يفقهون من علمهم شيئاً، ولذلك يجب ألا ينقطع المعلم عن أدائه التعليمي لضمان استمرارية ارتباطه بتخصصه واستيعابه لمسؤوليته المهنية.
هناك من المجتهدين من لا يهمهم سوى الترقيات العلمية والدرجات الأكاديمية لأنفسهم دون اعتبار لقيمة أدائهم المهني في تعليم طلابهم أو في تحمل مسؤولياتهم التي كلفوا بها، وإنما التحصيل الذاتي فقط، وذلك يؤثر بصفة مباشرة كذلك في جودة المخرجات التعليمية وضعفها إذا لم تجد رعاية واهتماما من قائد العملية التعليمية وهو المعلم والأستاذ الجامعي.
التعليم يُعد من أكثر المؤسسات تأثيراً في ارتقاء الوطن وتقدمه؛ لأن مخرجاته هم أبناؤنا وبناتنا العاملون في سوق العمل بجميع مجالاته، ولذلك يحتاج التعليم بصفة خاصة إلى وجود منصة وطنية خاصة به موجهة للمجتمع بأطيافه كافة، ليشاركوا بصفة مستمرة في إبداء آرائهم حول سياسات التعليم ونظامه وقراراته، وللمساهمة في تطوير مستوى أبنائهم واستقبال رؤيتهم ومقترحاتهم حول ما يتخذ من إجراءات وتعليمات مطلوب استقصاء الآراء حولها لرصد الأفكار النيرة، فيكون بذلك التعليم فعلياً مؤسسة تنموية ومجتمعية تهتم بمشاركة المجتمع همومه وطموحه اللائق بالوطن.

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