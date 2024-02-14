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تكدس للرسوبيات بسد وادي جرية

2/14/2024 11:19:35 PM

(MENAFN- Al Watan) يعاني سد وادي جرية بمحافظة المجاردة من تكدس وطمر الطين والأتربة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة ومراكزها خلال الفترة الماضية، وامتلأ السد بالمياه والطين الذي تجرفه السيول من الجبال، وارتفع منسوب الطين في السد الخرساني الذي أنشئ عام 1431، وبطول 83م وارتفاع 20م وسعة تخزينية 60 ألف م3، لمستويات عالية.
وقال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، إنه أجرى الأسبوع الماضي جولة على عدد من السدود لاستئناف مشاريعها بعد موافقة صاحب الصلاحية، وكان من ضمنها سدا جرية وجبال خاط في محافظة المجاردة وسد شري بمحافظة بارق وسدود روام بمحافظة رجال ألمع والفيض بمحافظة الحرجة.
وأضاف الفرع، إن سد وادي جرية من السدود التي بها تكدس للرسوبيات بسبب الحالة المطرية المتكررة، وكان من معوقات طرح المشروع عدم وجود مرمى للرسوبيات قريب من نطاق السد، ولكن بتضافر الجهود وبالتكامل بين مكتب الوزارة في المجاردة والبلدية والمرور والنقل وبدعم من محافظة المجاردة تم تحديد مرمى الرسوبيات خارج القرية.
وأوضح الفرع، أنه تم خلال الجولة الميدانية الاطلاع على الخطط المرورية للمعدات ومواءمتها مع خطة العمل لإزالة الرسوبيات والمدة الزمنية للمشروع بما يكفل إنجاز المشروع وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

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