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تجديد الإقامة يشغل أبشر

2/14/2024 11:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر إصدار وتجديد الإقامات منصة أبشر أفراد بواقع 691.804 إقامات، من بين أكثر من 2.6 مليون عملية منفذة خلال شهر يناير الماضي، تلا ذلك إصدار تأشيرات الخروج والعودة بواقع 326.347 تأشيرة، ثم إصدار وتجديد 74.016 جواز سفر إلكتروني، وتنفيذ 41.318 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و30.294 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و23.663 طلبًا في خدمة تقرير مقيم، و15.251 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و11.704 عمليات نقل خدمات، و4.742 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، 1.549 عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
تجديد هوية
نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية ((أبشر)) خلال يناير أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.
ومن خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.6 مليون عملية، حيث نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 91.285 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و48.493 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و28.808 عمليات في خدمة بياناتي، و27.363 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و19.694 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و13.378 تعريفًا بفرد أسرة، و9.441 إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار 7.317 بطاقة هوية بدل تالف.
تفويض القيادة
في الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 117.813 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و101.337 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و87.841 إصدارًا لطلب تفويض القيادة، و72.099 تجديدًا لرخصة القيادة، و31.062 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و28.604 عمليات في خدمة إسقاط المركبات التالفة والمهملة، و17.889 عملية مبايعة مركبات، و5.179 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5.094 عملية في خدمات السلاح الناري.
وأنجزت المنصة خلال شهر يناير الماضي 182.346 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 41.264 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و4.389 استفسارًا عامًا عن البصمة. وعبر منصة ((أبشر أعمال))، تجاوزت العمليات المنفذة 2.5 مليون عملية.
عمليات منجزة بأبشر أعمال
2.5 مليون عملية
إصدار تفاويض
776.292
إصدار وتجديد الإقامة
353.535
استعلام عن المخالفات المرورية
214.086
تأشيرة خروج وعودة
112.273
تجيير البطاقة الجمركية
107.518
إضافة مستخدم فعلي للمركبة
77.445
نقل خدمات
47.392
تحفظ على نقل ملكية مركبة
44.847
تجديد رخصة سير
29.044
شهادات خلو سوابق
24.404
أذون إصلاح مركبة للمنشآت
و23.783
تمديد تأشيرة الخروج والعودة
20.817

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