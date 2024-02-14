رحلة خطر للزعيم ومهمة صعبة للعميد

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الهلال والاتحاد إلى العودة من إيران وأوزبكستان بنتيجتين إيجابيتين، تمنحمها الراحة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حينما يحلان ضيفين ثقيلين على سباهان أصفهان الإيراني ونافباهور نامانجان الأوزبكي، لحساب ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية.
فعلى إستاد نقش جهان، يحل الزعيم ضيفا ثقيلا على سباهان أصفهان الإيراني، ويحل العميد ضيفا مزعجا على نافباهور نامانجان الأوزبكي، على الإستاد المركزي.
وفي ذات الدور يتواجه اليوم في مباريات شرق القارة على إستاد التاج الكبير، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفنتفوريت كوفو
رحلة حذرة
على إستاد نقش جهان يتطلع حامل اللقب القاري 4 مرات، ووصيف النسخة الماضي الهلال، إلى مواصلة النتائج الجيدة مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، ومواصلة رحلة البحث عن استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، ويمتاز الزعيم بالجماعية ويبرز في صفوفه الزعيم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، كما عزّز صفوفه بالظهير البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي.
تأهل مختلف
جاء تأهل الزعيم إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جواره أندية نافباهور نامانجان الأوزبكي، و ناساجي الإيراني، و مومباي سيتي الهندي، بعدما حصد 16 نقطة من 5 انتصارات على حساب ناساجي الإيراني 3 /صفر و 2 /1 ذهابا وإيابا، وعلى مومباي سيتي الهندي 6 /صفر و 2 /صفر ذهابا وإيابا، وعلى نافباهور الأوزبكي 2 /صفر إيابا، وتعادله معه 1 /1 ذهابا، مسجلا 16هدفا، واستقبل هدفين فقط.
فيما بلغ سباهان ثمن النهائي ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها، بعدما حل وصيفا للاتحاد في المجموعة الثالثة، برصيد 10 نقاط.
تأكيد العودة
يطمح الاتحاد، إلى تأكيد أن عودته للبطولة القارية لن تكون عابرة، بل إنه مصر على مواصلة رحلة استعادته للقب الذي توج به مرتين متتاليتين في نسختي 2004 و 2005، حينما يواجه نظيره نافباهور نامانجان الأوزبكي، على الإستاد المركزي في مواجهة ليست بالسهلة، لا سيما وأن العميد عانى كثيرا قبل التوقف خصوصا على الصعيد المحلي، فيما كان ظهور نافباهور ملفتا خلال دور المجموعات، ويأمل النمور في العودة بنتيجة رائعة تصب في مصلحتهم قبل لقاء الإياب الخميس المقبل، واستعد العميد للمباراة بفوز سهل على الطائي 3/ صفر في الدوري.
ويضم الاتحاد بين صفوفه عددا من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق، كالبرازيلي رومارينيو، ومواطنه فابينيو، والفرنسي كانتي، والمصري أحمد حجازي، ويغيب عن قائمته للمباراة الفرنسي كريم بنزيما.
حضور مميز
بلغ العميد ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جواره سباهان أصفهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات سجلها على حساب أجمك الأوزبكي 3 /صفر و2 /1 ذهابا وإيابا، وسباهان الإيراني 3 /صفر بقرار انضباطي ذهابا، و2 /1 إيابا، و1 /صفر على القوة الجوية العراقي ذهابا، وخسر أمامه صفر / 2 إيابا، ونجح النمور 11 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.
في المقابل تأهل نافباهور الأوزبكي ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها، بعدما حل وصيفا للهلال في المجموعة الرابعة، برصيد 13نقطة.
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