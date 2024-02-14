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رحلة خطر للزعيم ومهمة صعبة للعميد

2/14/2024 11:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال والاتحاد إلى العودة من إيران وأوزبكستان بنتيجتين إيجابيتين، تمنحمها الراحة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حينما يحلان ضيفين ثقيلين على سباهان أصفهان الإيراني ونافباهور نامانجان الأوزبكي، لحساب ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية.
فعلى إستاد نقش جهان، يحل الزعيم ضيفا ثقيلا على سباهان أصفهان الإيراني، ويحل العميد ضيفا مزعجا على نافباهور نامانجان الأوزبكي، على الإستاد المركزي.
وفي ذات الدور يتواجه اليوم في مباريات شرق القارة على إستاد التاج الكبير، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وفنتفوريت كوفو

رحلة حذرة
على إستاد نقش جهان يتطلع حامل اللقب القاري 4 مرات، ووصيف النسخة الماضي الهلال، إلى مواصلة النتائج الجيدة مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، ومواصلة رحلة البحث عن استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي، ويمتاز الزعيم بالجماعية ويبرز في صفوفه الزعيم المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ومواطنه لاعب الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، كما عزّز صفوفه بالظهير البرازيلي رينان لودي قادما من مارسيليا الفرنسي.
تأهل مختلف
جاء تأهل الزعيم إلى دور الـ16 بعد أن تصدر المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جواره أندية نافباهور نامانجان الأوزبكي، و ناساجي الإيراني، و مومباي سيتي الهندي، بعدما حصد 16 نقطة من 5 انتصارات على حساب ناساجي الإيراني 3 /صفر و 2 /1 ذهابا وإيابا، وعلى مومباي سيتي الهندي 6 /صفر و 2 /صفر ذهابا وإيابا، وعلى نافباهور الأوزبكي 2 /صفر إيابا، وتعادله معه 1 /1 ذهابا، مسجلا 16هدفا، واستقبل هدفين فقط.
فيما بلغ سباهان ثمن النهائي ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها، بعدما حل وصيفا للاتحاد في المجموعة الثالثة، برصيد 10 نقاط.
تأكيد العودة
يطمح الاتحاد، إلى تأكيد أن عودته للبطولة القارية لن تكون عابرة، بل إنه مصر على مواصلة رحلة استعادته للقب الذي توج به مرتين متتاليتين في نسختي 2004 و 2005، حينما يواجه نظيره نافباهور نامانجان الأوزبكي، على الإستاد المركزي في مواجهة ليست بالسهلة، لا سيما وأن العميد عانى كثيرا قبل التوقف خصوصا على الصعيد المحلي، فيما كان ظهور نافباهور ملفتا خلال دور المجموعات، ويأمل النمور في العودة بنتيجة رائعة تصب في مصلحتهم قبل لقاء الإياب الخميس المقبل، واستعد العميد للمباراة بفوز سهل على الطائي 3/ صفر في الدوري.
ويضم الاتحاد بين صفوفه عددا من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق، كالبرازيلي رومارينيو، ومواطنه فابينيو، والفرنسي كانتي، والمصري أحمد حجازي، ويغيب عن قائمته للمباراة الفرنسي كريم بنزيما.
حضور مميز
بلغ العميد ثمن النهائي بعدما تصدر المجموعة الثالثة، التي ضمت إلى جواره سباهان أصفهان الإيراني، والقوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي، برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات سجلها على حساب أجمك الأوزبكي 3 /صفر و2 /1 ذهابا وإيابا، وسباهان الإيراني 3 /صفر بقرار انضباطي ذهابا، و2 /1 إيابا، و1 /صفر على القوة الجوية العراقي ذهابا، وخسر أمامه صفر / 2 إيابا، ونجح النمور 11 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.
في المقابل تأهل نافباهور الأوزبكي ضمن أفضل 6 فرق حلت في المركز الثاني بالمجموعات العشر، 3 منها من غرب القارة ومثلها من شرقها، بعدما حل وصيفا للهلال في المجموعة الرابعة، برصيد 13نقطة.

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