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الأهلي يتلقى دفعة معنوية

2/14/2024 11:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى الأهلي دفعة معنوية قوية، قبل مواجهة الأخدود بعد غد، لحساب الجولة 20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك اللاعب عبدالله العمار في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي غيبته عن التدريبات الماضية. بدوره طبق المدرب الألماني ماتياس يايسله بعض النواحي الفنية في مناورة مصغرة، طلب خلالها من اللاعبين تناقل الكرة بشكل سريع.

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