الأهلي يتلقى دفعة معنوية

الأهلي يتلقى دفعة معنوية
التاريخ
2/14/2024 11:19:35 PM
(MENAFN
- Al Watan) تلقى الأهلي دفعة معنوية قوية، قبل مواجهة الأخدود بعد غد، لحساب الجولة 20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ شارك اللاعب عبدالله العمار في التدريبات الجماعية، عقب تعافيه من الإصابة العضلية التي غيبته عن التدريبات الماضية. بدوره طبق المدرب الألماني ماتياس يايسله بعض النواحي الفنية في مناورة مصغرة، طلب خلالها من اللاعبين تناقل الكرة بشكل سريع.
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