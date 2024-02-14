زعيم الجنوب لنفض الغبار بالسكري

(MENAFN
- Al Watan) تطل منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا، بعد فترة توقف مليئة بالترقب والشوق للمنافسة الضارية بين فرق الدوري. وتنطلق مباريات الجولة الـ20 للدوري، اليوم، بمواجهتين مهمتين للغاية، إذ يتواجه في أولى مباريات الجولة، أبها القابع في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، والتعاون صاحب المركز الـ4، برصيد 34 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويطمح زعيم الجنوب إلى تحسين وضعه وبدء رحلة طال انتظارها، وهي رحلة الابتعاد عن مناطق الهبوط، لأن أي تفريط نقطي سيجعل الفريق يتمسك بموقعه إن لم ينجر إلى المركز الأخير في حال انتصار الحزم على الفيحاء بعد غد، فيما يأمل السكري في التمسك بالمركز الرابع وعدم خسارته في حال تجاوز الاتحاد عقبة الرياض الأحد المقبل، والأهم مواصلة مطاردته للأهلي صاحب المركز الثالث والاقتراب منه أكثر.
وفي المواجهة الثانية، سيكون إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مسرحا لقمة شرقاوية مثيرة، عندما يتواجه الخليج العاشر برصيد 22 نقطة، وضيفه الاتفاق الثامن بـ25 نقطة، وكل ما يفصل الفريقين 3 نقاط تصب في مصلحة الكوماندوز الساعي إلى استعادة بريقه الذي فقده خلال الجولات الأخيرة قبل التوقف، فيما يطمح الدانة إلى استمرار توهجه والتقدم خطوة مهمة في وسط الترتيب.
وتعد الجولة الـ20 بمثابة عرس كروي، لأنها الأولى في
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