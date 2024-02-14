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زعيم الجنوب لنفض الغبار بالسكري

2/14/2024 11:19:35 PM
(MENAFN- Al Watan) تطل منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا، بعد فترة توقف مليئة بالترقب والشوق للمنافسة الضارية بين فرق الدوري. وتنطلق مباريات الجولة الـ20 للدوري، اليوم، بمواجهتين مهمتين للغاية، إذ يتواجه في أولى مباريات الجولة، أبها القابع في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، والتعاون صاحب المركز الـ4، برصيد 34 نقطة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويطمح زعيم الجنوب إلى تحسين وضعه وبدء رحلة طال انتظارها، وهي رحلة الابتعاد عن مناطق الهبوط، لأن أي تفريط نقطي سيجعل الفريق يتمسك بموقعه إن لم ينجر إلى المركز الأخير في حال انتصار الحزم على الفيحاء بعد غد، فيما يأمل السكري في التمسك بالمركز الرابع وعدم خسارته في حال تجاوز الاتحاد عقبة الرياض الأحد المقبل، والأهم مواصلة مطاردته للأهلي صاحب المركز الثالث والاقتراب منه أكثر.
وفي المواجهة الثانية، سيكون إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مسرحا لقمة شرقاوية مثيرة، عندما يتواجه الخليج العاشر برصيد 22 نقطة، وضيفه الاتفاق الثامن بـ25 نقطة، وكل ما يفصل الفريقين 3 نقاط تصب في مصلحة الكوماندوز الساعي إلى استعادة بريقه الذي فقده خلال الجولات الأخيرة قبل التوقف، فيما يطمح الدانة إلى استمرار توهجه والتقدم خطوة مهمة في وسط الترتيب.
وتعد الجولة الـ20 بمثابة عرس كروي، لأنها الأولى في

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